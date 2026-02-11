Menü Kapat
İstanbul su kesintisi İSKİ 11 Şubat! Arnavutköy, Esenyurt, Kartal, Maltepe, Zeytinburnu su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

İstanbul Arnavutköy, Esenyurt, Kartal, Maltepe, Zeytinburnu su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği belli oldu. İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul'un 5 ilçesinde öğle saatlerinden itibaren arıza kaynaklı su kesintisi meydana geldi. İçme suyu hatlarında yaşanan ana isale hattı arızası nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. İstanbul su kesintileri ile ilgili İSKİ resmi internet sitesi üzerinden açıklama yaptı. Peki Arnavutköy, Esenyurt, Kartal, Maltepe, Zeytinburnu su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte İstanbul su kesintisi listesi 11 Şubat...

İstanbul su kesintisi İSKİ 11 Şubat! Arnavutköy, Esenyurt, Kartal, Maltepe, Zeytinburnu su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi meydana geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi () tarafından açıklanan bilgilere göre , , , Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde su kesintisi meydana geldi. İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle yaşanan su kesintilerinin detayları paylaşıldı. Vatandaşlar tarafından Arnavutköy, Esenyurt, Kartal, Maltepe, Zeytinburnu su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği araştırılmaya başlandı. İstanbul su kesintisi listesi 11 Şubat belli oldu.

İstanbul su kesintisi İSKİ 11 Şubat! Arnavutköy, Esenyurt, Kartal, Maltepe, Zeytinburnu su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

İSTANBUK SU KESİNTİSİ İSKİ 11 ŞUBAT

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bugün öğle saatlerinden itibaren Arnavutköy, Esenyurt, Kartal, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan su kesintileri hakkında İSKİ detaylı açıklama yaptı. İSKİ tarafından ilçe ilçe yapılan açıklamalar şöyle:

Zeytinburnu Su Kesintisi 11 Şubat

Zeytinburnu ilçesine bağlı olan Gökalp ve Yenidoğan mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızasının meydana geldiği belirtildi. Yaşanan arızanın saat 17.00'de giderilmesi ve suların tekrardan bölgeye verilmesi bekleniyor.

İstanbul su kesintisi İSKİ 11 Şubat! Arnavutköy, Esenyurt, Kartal, Maltepe, Zeytinburnu su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Maltepe Su Kesintisi 11 Şubat

İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Maltepe'nin Altayçeşme, Bağlarbaşı, Cevizli, Feyzullah ve Yalı mahallelerinde saat 11.01 itibarıyla su kesintisi meydana geldi. İSKİ tarafından yapılan açıklamada "İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 900 mm çaplı ana isale hattı arızası" ifadeleri yer aldı. İlçeye bağlı 5 mahalleyi etkileyen su kesintisinin saat 17.00'de sona ereceği tahmin ediliyor.

Esenyurt Su Kesintisi 11 Şubat

Esenyurt'un Akevler, Atatürk, Fatih, Hürriyet, Necip Fazıl Kısakürek, Talatpaşa, Üçevler, İstiklal ve Şehitevler mahallelerinde su kesintisi meydana geldi. Saat 13.01 sıralarında başlayan su kesintisinin tahmini olarak saat 18.00'de sona ermesi bekleniyor.

İstanbul su kesintisi İSKİ 11 Şubat! Arnavutköy, Esenyurt, Kartal, Maltepe, Zeytinburnu su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Kartal Su Kesintisi 11 Şubat

Kartal'ın Atalar, Cevizli, Esentepe ve Orhantepe mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. 900 mm çaplı ana isale hattı arızası nedeniyle yaşanan su kesintisini gidermek için ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor. İSKİ tarafından aktarılan bilgilere göre kesintinin tahmini olarak saat 17.00'de sona ermesi bekleniyor.

Arnavutköy Su Kesintisi 11 Şubat

Arnavutköy'ün Anadolu, Atatürk ve Ömerli mahallelerinde arıza kaynaklı su kesintisi meydana geldi. Yaşanan su kesintisinin saat 16.00'da sona ereceği duyuruldu.

