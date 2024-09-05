Türbülansa giren THY uçağı İstanbul - Taipei seferi yapıyordu

05 Eylül 2024 17:05 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 17:16

Türk Hava Yolları'nın Taipei ile İstanbul arasında sefer yapan uçağın türbülansa girmesi sonucu birçok kişi yaralanırken Taipei'nin nerede, hangi ülkede olduğu da merak edilmişti. Taipei türbülansa giren uçağın son dakika durumuna dair bilgi verildi.

Bugün meydana gelen son dakika olayının ardından THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Uçakta zor anlar yaşanırken inişe 2 saat kala olumsuz hava koşulları yaşandı.

TAİPEİ NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Tayvan'ın başkenti olan şehir ülkenin kuzeyinde yer alıyor.

2016 verilerine göre 2,7 milyonun üzerinde nüfusu olurken Keelung ile beraber 7.047.167 milyon nüfuslu alan oluşuyor.

Ketagalab kabilesinden kişilerin yaşadığı şehirde 1709 senelerinde Çinliler yaşadı. 1985 senesinde Birinci Çin Japon Savaşı ardından Şimonoseki Antlaşması ile Tayvan Japonya'nın hakimiyetine geçti.

THY TAİPEİ - İSTANBUL UÇAK TÜRBÜLANSA GİRDİ SON DAKİKA

THY'nin İstanbul ile Taipei arasında uçuş yapan uçak türbülansa girerken yolcular endişeli anlar yaşadı. 4 yolcu ve 2 uçuş ekibi hafif yaralanırken THY Basın Müşaviri Yahya Üstün olayla ilgili açıklama yaptı.

TÜRBÜLANSA GİREN UÇAKTA ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Sorunsuz şekilde iniş yapan uçakta 4'ü yolcu 2 tanesi ekipten olmak üzere toplamda 6 kişi hafif yaralandı.

Yapılan açıklama şöyle oldu:

"TK24 sefer sayılı İstanbul-Taipei uçuşumuzu icra eden TC-JJE kuyruk kodlu uçağımız, Taipei meydana yaklaşık 2 saat mesafede olumsuz hava koşullarına (türbülans) maruz kalmıştır. 214 yolcumuz ve 17 kişilik uçuş ekibimizin bulunduğu uçağımızda, türbülans nedeniyle 4 yolcumuz ve 2 kabin personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır.

Uçağımız Taipei meydana inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirmiş olup, sağlık ekipleri uçağı karşılamış ve gerçekleştirilen ilk müdahaleye göre ciddi bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca 2 yolcumuz talepleri doğrultusunda hastaneye sevk edilmiştir. Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymaktadır. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir."