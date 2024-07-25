İstanbul ulaşımı UKOME kararıyla öğrenci tek basım için yüzde yirmi oranında zamlandı

25 Temmuz 2024 11:40 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 11:41

UKOME tarafından Öğrencilerin basım ücretine yapılan yüzde 20 zam oranıyla aylık abonman ücreti 250 TL’den 282,5 TL’ye çıkarılması kararlaştırıldı.

İSTANBUL ULAŞIM HABERLERİ: ÖĞRENCİ İSTANBULKART ÜCRETİ TEK BASIM KAÇ TL?

UKOME tarafından ulaşım için alınan karara göre; toplu taşımalarda öğrenci basım ücretine yüzde yirmi oranında zam uygulanarak 10 TL’den 12 TL’ye yükseltildi.

OTOBÜS KAÇ TL BASAR?

Tek basım alan otobüste öğrenci 12 TL, tam kart ise 20 TL basar.

İSTANBULKART ÖĞRENCİ ABONMAN ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro, tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisi olmak üzere toplu ulaşımda öğrencilere yapılan yüzde yirmi zam oranına göre İstanbulkart abonman ücreti 250 TL’Den 282,5 TL’ye yükseltildi.