İstanbul Ümraniye'de elektrik bakım çalışmaları 15.30'a kadar sürecek

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

26 Eylül 2024 13:49 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 14:07

26 Eylül günü İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana gelen elektrik kesintisinde çalışmalar henüz sonlanmadı. Erken saatlerde başlayan elektrik kesintisi ne zaman bitecek merak ediliyor.