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İstanbul Ümraniye'de elektrik bakım çalışmaları 15.30'a kadar sürecek

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
26 Eylül 2024 13:49 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 14:07
İstanbul Ümraniye&#039;de elektrik bakım çalışmaları 15.30&#039;a kadar sürecek

26 Eylül günü İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana gelen elektrik kesintisinde çalışmalar henüz sonlanmadı. Erken saatlerde başlayan elektrik kesintisi ne zaman bitecek merak ediliyor.

AYEDAŞ sitesi aracılığıyla gün içerisinde oluşan elektrik kesintilerinin nerede olduğunu ve ne kadar süreceğine ulaşabiliyoruz.

Bugün Ümraniye​'de gerçekleşen arıza çalışmaları devam ederken vatandaşlar saat kaçta sonlanacağını bekliyor.

İSTANBUL​ ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ​ NE ZAMAN BİTECEK?

26 Eylül Perşembe günü Ümraniye'de ADIM ÇIKMAZI, DESTEGÜL, EKMEL, NAMZET, 29 EKİM, ASAF, AHMET CEVDETPAŞA, YAKINSU, TEVHİT, AHMET CEVDETPAŞA, SAYGIN, İSTİKLAL, VAHDETTİN, TEPEÜSTÜ bölgelerindeki arıza 15.30'da sonlanacak.

ADEM YAVUZ, ANAMUR, CEMİL MERİÇ, OCAK, ATAKENT, MUHSİN ERTUĞRUL, ARMAĞANEVLER, ALEMDAĞ sokaklarındaki kesinti anlık olurken ne zaman biteceği belirlenmedi.

İstanbul Ümraniye'de elektrik bakım çalışmaları 15.30'a kadar sürecek - 1. Resim

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 EYLÜL 2024

Bugün Kadıköy'de BOSTANCI, BOSTAN TARİKİ, FENERYOLU, ATILAY, DUMLUPINAR, AKÇAKOCA, HASANPAŞA, KOZA, SUADİYE, BAĞDAT sokaklarında arıza çalışmaları henüz sonlanmadı.

Kısa sürede sona ermesi bekleniyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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