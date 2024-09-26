İstanbul Ümraniye'de elektrik bakım çalışmaları 15.30'a kadar sürecek
26 Eylül günü İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana gelen elektrik kesintisinde çalışmalar henüz sonlanmadı. Erken saatlerde başlayan elektrik kesintisi ne zaman bitecek merak ediliyor.
AYEDAŞ sitesi aracılığıyla gün içerisinde oluşan elektrik kesintilerinin nerede olduğunu ve ne kadar süreceğine ulaşabiliyoruz.
Bugün Ümraniye'de gerçekleşen arıza çalışmaları devam ederken vatandaşlar saat kaçta sonlanacağını bekliyor.
İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
26 Eylül Perşembe günü Ümraniye'de ADIM ÇIKMAZI, DESTEGÜL, EKMEL, NAMZET, 29 EKİM, ASAF, AHMET CEVDETPAŞA, YAKINSU, TEVHİT, AHMET CEVDETPAŞA, SAYGIN, İSTİKLAL, VAHDETTİN, TEPEÜSTÜ bölgelerindeki arıza 15.30'da sonlanacak.
ADEM YAVUZ, ANAMUR, CEMİL MERİÇ, OCAK, ATAKENT, MUHSİN ERTUĞRUL, ARMAĞANEVLER, ALEMDAĞ sokaklarındaki kesinti anlık olurken ne zaman biteceği belirlenmedi.
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 EYLÜL 2024
Bugün Kadıköy'de BOSTANCI, BOSTAN TARİKİ, FENERYOLU, ATILAY, DUMLUPINAR, AKÇAKOCA, HASANPAŞA, KOZA, SUADİYE, BAĞDAT sokaklarında arıza çalışmaları henüz sonlanmadı.
Kısa sürede sona ermesi bekleniyor.