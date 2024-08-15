İstanbul Üniversitesi sınavsız ikinci üniversite kayıtları 27 Eylül’e kadar devam edecek
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yayımlanan takvime göre; ön lisans ve lisans sınavsız ikinci üniversite başvuruları 27 Eylül Salı gününe kadar devam edecek.
Üniversitelerin herhangi bir eğitim programından mezun veya halen okumakta olan öğrencilere sınavsız başka bir bölümde de eğitim alma imkanı sunan ikinci üniversite başvuruları 27 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi web sitesinde yayımlanan takvime göre; sınavsız ikinci üniversite başvuruları
27 Temmuz-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.
İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?
İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavsız ikinci üniversite kılavuzuna göre ikinci üniversiteye; örgün ve uzaktan eğitim programlarına kayıtlı olan veya mezun olmuş kişiler başvuru yapabiliyor.
Açıköğretim-ikinci üniversite kapsamında eğitim gören ve yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen kişiler sınavsız ikinci üniversite programına başvuru yapamaz.
ÖNLİSANS MEZUNU İKİNCİ ÜNİVERSİTE OKUYABİLİR Mİ?
Herhangi bir önlisans programından mezun olan kişilere, aynı bölüm olmamak kaydıyla sınavsız ikinci üniversite okuma fırsatı sunulmakta.
LİSANS MEZUNU İKİNCİ ÜNİVERSİTE OKUYABİLİR Mİ?
İkinci üniversite kılavuzuna göre lisans programından mezun olanlar da ikinci üniversite programlarına başvurabilir.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ NELER?
LİSANS PROGRAMLARI
COĞRAFYA
ÇOCUK GELİŞİMİ
EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ
FELSEFE
İKTİSAT
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞLETME
REKREASYON
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SOSYOLOJİ
TARİH
ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
ÇOCUK GELİŞİMİ
E-TİCARET VE PAZARLAMA
GRAFİK TASARIMI
İLAHİYAT
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞLETME YÖNETİMİ
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
MARKA İLETİŞİMİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
SOSYAL HİZMETLER
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
YAŞLI BAKIMI
WEB TASARIMI VE KODLAMA