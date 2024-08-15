İstanbul Üniversitesi sınavsız ikinci üniversite kayıtları 27 Eylül’e kadar devam edecek

15 Ağustos 2024 14:10 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 14:16

Üniversitelerin herhangi bir eğitim programından mezun veya halen okumakta olan öğrencilere sınavsız başka bir bölümde de eğitim alma imkanı sunan ikinci üniversite başvuruları 27 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi web sitesinde yayımlanan takvime göre; sınavsız ikinci üniversite başvuruları

27 Temmuz-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavsız ikinci üniversite kılavuzuna göre ikinci üniversiteye; örgün ve uzaktan eğitim programlarına kayıtlı olan veya mezun olmuş kişiler başvuru yapabiliyor.

Açıköğretim-ikinci üniversite kapsamında eğitim gören ve yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen kişiler sınavsız ikinci üniversite programına başvuru yapamaz.

ÖNLİSANS MEZUNU İKİNCİ ÜNİVERSİTE OKUYABİLİR Mİ?

Herhangi bir önlisans programından mezun olan kişilere, aynı bölüm olmamak kaydıyla sınavsız ikinci üniversite okuma fırsatı sunulmakta.

LİSANS MEZUNU İKİNCİ ÜNİVERSİTE OKUYABİLİR Mİ?

İkinci üniversite kılavuzuna göre lisans programından mezun olanlar da ikinci üniversite programlarına başvurabilir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ NELER?

LİSANS PROGRAMLARI

COĞRAFYA

ÇOCUK GELİŞİMİ

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ

FELSEFE

İKTİSAT

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞLETME

REKREASYON

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

SOSYOLOJİ

TARİH

ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

ÖNLİSANS PROGRAMLARI

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

ÇOCUK GELİŞİMİ

E-TİCARET VE PAZARLAMA

GRAFİK TASARIMI

İLAHİYAT

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞLETME YÖNETİMİ

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

MARKA İLETİŞİMİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

SOSYAL HİZMETLER

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

YAŞLI BAKIMI

WEB TASARIMI VE KODLAMA