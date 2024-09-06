İstanbul Üsküdar'da kaybolan 16 yaşındaki Ayça henüz bulunamadı

06 Eylül 2024 10:39 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 10:47

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde anneannesin gitmek için evden çıktıktan sonra ortalıkta kaybolan 16 yaşındaki Ayça Karahanoğlu henüz bulunamadı. Ailesi kızlarının bulunmasını isterken 16 yaşındaki Ayça bulundu mu, nerede merak ediliyor.

Anneannesine gitmek için evden çıktıktan sonra kaybolan Ayça Karahanoğlu'nun henüz bulunamamasının ardından ailesi kızının bulunması için yardım istedi.

En son 30 Ağustos günü evden çıkan 16 yaşındaki Ayça bulunamadı.

ÜSKÜDAR'DA KAYBOLAN 16 YAŞINDAKİ AYÇA BULUNDU MU, NEREDE?

30 Ağustos Cuma günü 16.00'da anneannesine gitmek için Üsküdar Selami Ali Mahallesindeki evinden ayrılan Ayça halen bulunamadı.

7 gündür haber alınamayan Ayça'nın ailesi polise giderek kayıp ihbarında bulundu.

Annesi Aylin Karahanoğlu, "Kızım cuma günü evdeydi. Anneannesine diye çıktı. Gidiş o gidiş bir daha haber alamadım. Tam 7 gün oldu. Haber alamıyorum, çok kötü durumdayım. Evladımdan haber istiyorum. Ölü ya da diri bulunmasını istiyorum. " sözleri ile yürekleri yaktı.

Babaannesi Emel Karahanoğlu ise ,"Ben de buradan kızıma seslenmek istiyorum. Allah rızası için bir gören duyan varsa haber versin. Perişan olduk, 7 gündür bir haber alamıyoruz. Öldü mü kaldı mı çok merak ediyoruz. Gören duyan varsa Allah rızası için ihbar etsin. Ayça neredesin? Bir haber ver, telefon et." diyerek seslendi.