İstanbul Valiliği duyurdu, 1 Mayıs'ta Taksim kapalı olacak

30 Nisan 2024 00:06 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 00:14

1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşırken, İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı'nın durumunu açıkladı. Vali Davut Gül, kutlamaların Taksim dışında gerçekleşeceğini belirtti. İşte detaylar...

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları için önemli bir karar açıkladı.

Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs etkinliklerine kapalı olacağını duyurdu.

Vali Gül, Taksim Meydanı'nın dışındaki bir alanda kutlamaların gerçekleştirileceğini belirtti.

Hangi alanın seçileceği ise henüz duyurulmadı, yerin netlik kazanması bekleniyor.

Vali Gül, bu konudaki detayların bu hafta içinde açıklanacağını ifade etti.