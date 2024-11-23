İstanbul vapur seferleri iptal mi? 23 Kasım Cumartesi

23 Kasım 2024 11:16 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 11:19

Bugün erken saatlerden itibaren geçerli olan yağışlı hava sonrasında İstanbul'da vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak yağış uyarılarının ardından vapur seferlerinde de iptaller yaşandı.

Şehit Hatları tarafından yapılan duyuruya göre bugün İstanbul​'da bazı vapur​ seferleri iptal​ edildi.

Erken saatlerde etkili olmaya başlayana sağanak yağış​ sonrası zor anlar yaşandı. Bazı seferler iptal edilirken trafikte de zorluk yaşandı.

İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ 23 KASIM?

Bugün İstanbul'da Büyükada-Sedef Adası Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, Bostancı-Moda-Kabataş Hattı, 10.35 Eminönü- Anadolu Kavağı gidiş ve 15.00 Anadolu Kavağı - Eminönü dönüş Uzun Boğaz Turu seferleri iptal edildi.

Cumartesi günü Şehir Hatları tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Büyükada-Sedef Adası Hattı

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı

Bostancı-Moda-Kabataş Hattı

10.35 Eminönü- Anadolu Kavağı gidiş ve 15.00 Anadolu Kavağı - Eminönü dönüş Uzun Boğaz Turu seferleri

Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar olarak yapılacaktır.

İkinci bir duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılan seferlerimizin ise Küçüksu uğraması yapılamayacaktır."