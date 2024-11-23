Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>İstanbul vapur seferleri iptal mi? 23 Kasım Cumartesi

İstanbul vapur seferleri iptal mi? 23 Kasım Cumartesi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
23 Kasım 2024 11:16 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 11:19
İstanbul vapur seferleri iptal mi? 23 Kasım Cumartesi

Bugün erken saatlerden itibaren geçerli olan yağışlı hava sonrasında İstanbul'da vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak yağış uyarılarının ardından vapur seferlerinde de iptaller yaşandı.

Şehit Hatları tarafından yapılan duyuruya göre bugün İstanbul​'da bazı vapur​ seferleri iptal​ edildi.

Erken saatlerde etkili olmaya başlayana sağanak yağış​ sonrası zor anlar yaşandı. Bazı seferler iptal edilirken trafikte de zorluk yaşandı.

İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ 23 KASIM?

Bugün İstanbul'da Büyükada-Sedef Adası Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, Bostancı-Moda-Kabataş Hattı, 10.35 Eminönü- Anadolu Kavağı gidiş   ve 15.00  Anadolu Kavağı - Eminönü dönüş Uzun Boğaz Turu seferleri iptal edildi.

İstanbul vapur seferleri iptal mi? 23 Kasım Cumartesi - 1. Resim

Cumartesi günü Şehir Hatları tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. 

Büyükada-Sedef Adası Hattı
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı
Bostancı-Moda-Kabataş Hattı
10.35 Eminönü- Anadolu Kavağı gidiş   ve 15.00  Anadolu Kavağı - Eminönü dönüş Uzun Boğaz Turu seferleri 

Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar olarak yapılacaktır.
İkinci bir duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılan seferlerimizin ise Küçüksu uğraması yapılamayacaktır."

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
istanbulvapuriptalyağış

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...