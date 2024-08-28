İstanbul Vatan Caddesi 30 Ağustos zafer Bayramı nedeniyle trafiğe kapatılacak

28 Ağustos 2024 12:10 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 12:18

Yurdun dört bir yanında kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Ankara etkinlik ve konserleri

Yurdun dört bir yanında kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Ankara etkinlik ve konserleri

İstanbul Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda trafiğe kapatılacak olan yollar açıklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinden itibaren Vatan Caddesi tamamen trafiğe kapatılarak vatandaşların çevre illerden ulaşım sağlaması gerekecek.

Vatandaşlar tarafından Vatan Caddesi neden kapalı, ne zaman açılacak ve alternatif güzergahların hangisi olduğu merak ediliyor.

İSTANBUL VATAN CADDESİ NEDEN KAPALI?

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi sebebiyle 30 Ağustos 2024 tarihinde Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.

Valilik tarafından açıklanan kapatılacak yollar şöyle:

"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, Edirnekapı, D100 kuzey ve güney istikameti, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak, Hal Yolu güneyden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi'ne katılım."

İSTANBUL VATAN CADDESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Vatan CAddesi 30 Ağustos Cuma günü saat 06.00'dan program bitimine kadar kapalı olacak.

İSTANBUL VATAN CADDESİ ALTERNATİF GÜZERGAHLAR?

Sürücüler için valiliğin açıkladığı Vatan Caddesi için alternatif güzergahlar şöyle: