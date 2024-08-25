İstanbul Vatan Caddesi, Zafer Bayramı provaları nedeniyle 25 Ağustos'ta trafiğe kapatıldı

25 Ağustos 2024 12:16 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 12:37

İstanbul Valiliği tarafından bugün (25 Ağustos) trafiğe kapatılacak olan yollar açıklandı.

Açıklanan bilgilere göre Vatan Caddesi, saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapatıldı.

Vatandaşlar tarafından Vatan Caddesi'nin neden trafiğe kapatıldığı, alternatif yollar ve ne zaman açılacağı merak ediliyor.

VATAN CADDESİ NEDEN TRAFİĞE KAPATILDI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Valilik tarafından açıklanan bilgilere göre 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.

Provaların bitmesinin ardından Vatan Caddesi tekrardan trafiğe açılacak.

VATAN CADDESİ ALTERNATİF YOLLAR NELER?

Vatan Caddesi'nin kapalı olması nedeniyle vatandaşlar alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu güzergahını kullanabilecek.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"30 Ağustos Zafer Bayram provaları Vatan Caddesi yapılması nedeni ile Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler, D-100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Hal Yolu güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım, Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım, Sulukule Caddesi'nden (Kale içinden) Vatan Caddesi'ne katılım kapatılırken, alternatif güzergahlar ise; Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu, O-3 Hal Yolu şeklinde olacak."