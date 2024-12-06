İstanbul ve Adıyaman'ın emniyet müdürleri kim oldu? Resmi Gazete’de yayımlandı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

06 Aralık 2024 00:40 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 00:53

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile İstanbul ve Adıyaman’a il emniyet müdürü ataması yapıldı. Atanan isimler merak konusu oldu.