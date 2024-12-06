İstanbul ve Adıyaman'ın emniyet müdürleri kim oldu? Resmi Gazete’de yayımlandı
Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile İstanbul ve Adıyaman’a il emniyet müdürü ataması yapıldı. Atanan isimler merak konusu oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
ADIYAMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE KİM ATANDI?
Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alındı, yerine Alper Uzman atandı.
Kararda: “3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk KARAKUŞ görevden alınmış ve bu suretle boşalan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne Alper UZMAN atanmıştır.” ifadelerine yer verildi.
İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE KİM ATANDI?
Öte yandan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı.
Atama kararında şu ifadelere yer verildi:
“İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde açık bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami YILDIZ atanmıştır.”