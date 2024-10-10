İstanbul ve Ankara baro seçimlerinin tarihi netleşti

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

10 Ekim 2024 11:17 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 11:56

Avukatlar İstanbul ve Ankara'da yeni baro başkanlarını seçmek için sandık başına gidecekler. Baro seçimlerinin ne zaman olduğu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Açıklanan bilgilere göre baro seçimleri iki büyükşehirde de 2024 Ekim ayında gerçekleşecek.

Türkiye'nin en büyük iki barosu önümüzdeki günlerde seçime gitmeye hazırlanıyor. 62 binden fazla üyesi bulunan İstanbul Barosu ve 23 binin üzerinde kayıtlı avukatın olduğu Ankara Barosu'nun başkanlık seçimlerinin ne zaman yapılacağı netleşti. Vatandaşlar tarafından İstanbul ve Ankara baro seçimleri ne zaman sorusunun cevabı araştırılıyor. İSTANBUL BARO SEÇİMLERİ NE ZAMAN, NEREDE? İstanbul Baro seçimleri 12-13 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi​'nde gerçekleştirilecek. Gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise seçimler 19-20 Ekim 2024 tarihinde aynı yerde ve saatte düzenlenecek 19-20 Ekim tarihlerinde 11 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. Gizli oy, açık tasnif esasına göre yapılacak olan oylama sonucunda Baro Başkanı, Baro Yönetim Kurulu için 10 asil ve 10 yedek üye, Baro Disiplin Kurulu için 5 asıl, 3 yedek üye, Baro Denetleme Kurulu için 3 asıl, 3 yedek üye ve Türkiye Barolar Birliği GEnel Kurulu için 15 asil, 15 yedek delege seçilecek. ANKARA BARO SEÇİMLERİ NE ZAMAN, NEREDE? Ankara Barosu seçimleri ise 12-13 Ekim'de Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılacak. Seçimler kapsamında Baro Başkanı, 10 asıl 10 yedek Yönetim Kurulu Üyesi, 5 asıl 3 yedek Disiplin Kurulu Üyesi, 7 asıl 7 yedek Türkiye Barolar Birliği Delegesi, 3 asıl 3 yedek Denetleme Kurulu Üyesi seçilecek.