İstanbul’a kar ne zaman gelecek? Meteoroloji uyarmıştı kar başladı

12 Ocak 2025 17:17 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 17:20

Kırklareli ve Edirne’nin yüksek bölgelerinde kar yağışı başladı. Şehir merkezinde karla karışık yağmur yağarken gözler İstanbul’un hava durumuna ve kar haberlerine çevrildi.

Kar soğuğu ve yağış başladı: Hava bir anda değişti, haritalar karı gösterdi! İşte 11 Ocak Cumartesi hava durumu

Kar soğuğu ve yağış başladı: Hava bir anda değişti, haritalar karı gösterdi! İşte 11 Ocak Cumartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Marmara, Ege ve Batı Karadeniz​ ile Akdeniz'in batı, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerine yağışlı hava beklenirken, beklenen kar​ haberleri de gelmeye başladı.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Trakya'nın iç kesimlerinde karla karışık yağmur​ ve yer yer kar, Hakkari çevrelerinde hafif kar yağışının etkili olacağı açıklanırken İstanbullular, İstanbul​ için karın ne zaman yağacağını merak ediyor.

Meteoroloji uzmanlarına göre Marmara bölgesinde kar yağışlarını göreceğiz.

Ama İstanbul'un içinde şimdilik kar yok.

Ama kar İstanbul’un kapısına kadar geliyor.

KAR YAĞIŞI NEREDE OLACAK?

Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu’nun kuzey doğusunda, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde kar yağışı önümüzdeki hafta içerisinde devam edecek.

Öte yandan Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Yalova için sarı uyarı verildi.