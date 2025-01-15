İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İzlanda soğuklarının vuracağı yeni tarih verildi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

15 Ocak 2025 23:16 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 23:19

Meteorolojiden gelen yeni bilgilerin ardından İstanbul’a karın yağacağı tarih için yeni bir açıklama daha geldi. Bununla birlikte İstanbul’u vuracak İzlanda soğuklarının uyarısı da yapıldı.