İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İzlanda soğuklarının vuracağı yeni tarih verildi
Meteorolojiden gelen yeni bilgilerin ardından İstanbul’a karın yağacağı tarih için yeni bir açıklama daha geldi. Bununla birlikte İstanbul’u vuracak İzlanda soğuklarının uyarısı da yapıldı.
İstanbul’da soğuk havaların gelmesiyle birlikte gözler kar yağışına çevrilirken beklenen yağış bir türlü gelmek bilmedi.
İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
İstanbul'da Ocak ayının 19'undan sonra havalar hızlıca soğuyacak.
Havaların beklenen seviyede soğumasıyla birlikte kar yağışının da gelmesi bekleniyor.
Kar yağışı için özellikle Ocak ayının son haftası tahmin ediliyor.
AKOM’DAN İSTANBUL UYARISI
Öte yandan Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'un İzlanda soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini ve sıcaklıkların 4-8 derece civarında seyredeceğini açıkladı.
AKOM'dan yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:
İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ederken Perşembe gününe kadar il genelinde aralıklarla yağmur, aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 4-8°C'ler aralığında kış değerlerinde seyredeceği öngörülüyor.