İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanları tarih verdi
Ocak ayına sayılı günler kalmışken İstanbulluların gözü kar haberlerinde. Hafta sonu sağanak yağmur beklendiği belirtilirken, kar ile ilgili de tarih verildi.
İstanbul’da olası bir kar yağışına ilişkin İstanbul Havalimanı’nda acil durum değerlendirme toplantısı yapıldı.
Havalimanının Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, toplantıda İstanbul’da bu kışın karlı geçeceğini dile getirdi.
İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Öte yandan uzmanlara göre İstanbul’a 15 Ocak’a kadar kar yağmayacağı belirtildi.
Ancak 15 Ocak tarihinden itibaren İstanbul’a beklenen karın yağacağı dile getirildi.
İSTANBUL’DA HAFTASONU HAVA NASIL OLACAK?
Öte yandan İstanbul’da hafta sonu ise sağanak yağış bekleniyor.
Orta Akdeniz üzerinden İstanbul’a ulaşacak yağışlı hava bu gece etkisini hissettirmeye başlayacak.
Cumartesi günü İstanbul’da aralıklı sağanak ağış var.
Pazar günün ise hafif yağmurlu geçeceği belirtiliyor.