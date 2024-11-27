İstanbul’a kar yağacak mı? 60 yılın en sert kışı geliyor

27 Kasım 2024 19:11 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 19:17

Son yıllarda kar yağışına hasret kalan İstanbul’da La Nina soğuklarının etkisiyle kışın sert geçeceği uyarısı geldi.

Uzmanlar, La Nina​ dönemine girildiğini belirtip, sert bir kış yaşanacağını söyledi.

İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI?

Yapılan açıklamalarda Trakya​ ve Marmara Bölgesi'nin de az da olsa kar yağışı alma ihtimali olduğu belirtilirken İstanbul’un da bundan nasibini alacağına dikkat çekiliyor.

Ancak uzmanlar kar yağışının çok yoğun bir şekilde geleceğini düşünmüyor.

SOĞUKLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Bütün Türkiye’de havalar çok soğuk.

Tüm Türkiye​'ye kar normalden çok erken geldi. Ankara ve Van gibi kentlere çok erken kar yağdı.

Uzmanlara göre bu durum sürpriz değil. Bu yıl kışın sert geçeceği ABD'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından açıklanmıştı.

Bu yıl yurt genelinde en az iki ya da üç kez etkin kar yağışı bekleniyor.