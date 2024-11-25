İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji 25 Kasım hava durumunu paylaştı

25 Kasım 2024 08:47 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 09:01

Türkiye genelinde hakim olan soğuk hava etkisini sürdürüyor. Dün geceden itibaren birçok ilde kar yağışı yaşanırken gözler İstanbul'da kar yağışına çevrildi. 25 Kasım Pazartesi günü İstanbul'a kar yağıp yağmayacağı araştırılırken MGM günün hava durumu tahminini paylaştı.

Karabük'ün hangi ilçesinde okullar tatil? 25 Kasım Pazartesi günü Bolu ve Düzce'de okullar tatil edildi mi?

Karabük'ün hangi ilçesinde okullar tatil? 25 Kasım Pazartesi günü Bolu ve Düzce'de okullar tatil edildi mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre günlük hava durumu tahminlerine ulaşabiliyoruz. Türkiye​'nin birçok ilinde kar​ yağarken İstanbul​'da ne zaman yağacağı merak konusu oldu.

Kar yağışı nedeniyle bugün birkaç ilde okullarda eğitime de ara verildi.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI 25 KASIM?

MGM, her gün hava tahminini paylaşıyor. Böylece gün içerisinde ne zaman yağmur​ ve kar yağacağını öğrenebiliyoruz. 25 Kasım hava durumu beklentisine göre kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu olması bekleniyor.

Bugün erken saatlerde etkili olmaya başlayan soğuk hava devam ederken Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar beklentisi bulunuyor.

MGM verilerine göre şu an için İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.

BUGÜN KAR YAĞACAK MI, NEREYE?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, ülkemizde kar yağışı beklenen illeri duyurdu. Şen'in açıklaması şöyle oldu:

"Bugün Pazar Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Yalova, Doğu Akdeniz kıyıları Yağmurlu.

Doğu Anadolu'nun batısı Sakarya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman, Tokat, Gümüşhane, Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevresinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Sıcaklıklar Marmara'da değişmeyecek İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında hissedilir derecede azalacak. Rüzgar, Batı ve kuzeyde kuzey yönlerden, Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli esecek.

İç ve kuzey kesimlerde don ve buzlanma tehlikesi var. İstanbul öğlene kadar yağmurlu Anadolu yakasının Aydos gibi yükseklerde Karla Karışık Yağmurlu 8 C. İzmir 11,Antalya 14, Ankara 3 derece olması bekleniyor. Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum çevrelerinde yoğun kar bekleniyor."