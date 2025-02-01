İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman 2025? AKOM tarih verdi

01 Şubat 2025 16:14 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 16:19

Milyonlarca İstanbullunun heyecanla beklediği kar haberi geldi. AKOM buzlanma ve donmaya karşı uyarırken İstanbul'da kar yağacak tarihi duyurdu. İstanbul'a kar yağacağı tarih belli oldu.

İstanbul'da kar kapıda! AKOM tarih verdi, buzlanma ve don uyarısı yaptı

İstanbul'da kar kapıda! AKOM tarih verdi, buzlanma ve don uyarısı yaptı

Kış aylarına girmemizle beraber vatandaşlar İstanbul'da kar yağacak zamanı beklemeye başladı. Bugün AKOM tarafından yapılan uyarıya göre İstanbul'a kar geliyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Milyonlarca İstanbulluyu sevindiren haber geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM bu hafta kar yağacağını duyurdu.

Kar yağışıyla beraber buzlanma ve don olaylarına karşı da tedbir alınması gerektiğini duyurdu.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK 2025?

AKOM haftalık tahminine göre bu hafta soğuk hava etkili olacak. Sibirya kökenli soğuk havanın etkisini göstermesinin üzerine 5 Şubat ve 6 Şubat'ta İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Çarşamba günü 1-5 cm aralığında olurken Perşembe günü 10-20 cm kar yağışı tahmin ediliyor.

İstanbulluların beklediği tarih 5-6 Şubat oldu. Hava sıcaklıklarının düşüşü sonrasında buzlanma olayının da etki göstermesi bekleniyor.