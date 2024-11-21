İstanbul’a kar yağışının geleceği gün belli oldu! Valilik’ten uyarı geldi

21 Kasım 2024 23:14 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 23:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada hafta sonu için kar haberi geldi. Valilik de İstanbullular için uyarıda bulundu.

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Meteorolojinin son tahminlerine göre, yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıkları​ cumartesi günü itibariyle batı kesimlerden başlayarak daha da düşecek.

Cumartesi günü itibariyle Marmara​, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat ili çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan İstanbul Valiliği, cumartesi akşam saatlerinden sonra kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.

EVSİZLERİ 112'YE BİLDİRİN ÇAĞRISI

Ayrıca Valilik’ten yapılan açıklamada sokakta kalan İstanbulluların uygun yerlerde konaklatıldığı belirtilerek görenlerin 112'ye ihbarda bulunması çağrısında bulunuldu.