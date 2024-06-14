İstanbul'da 15 Haziran tarihinden itibaren tekrar güneşli yaz günlerinin yaşanması bekleniyor

14 Haziran 2024 20:45 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 20:33

İstanbul'da hava durumu bugün öğle saatlerinden itibaren değişiklik gösteriyor.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Bu nedenle sıcaklıklar 8 ila 10 derece birden düşecek. Ayrıca, yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

İSTANBUL'DA GÜNEŞLİ HAVALAR NE ZAMAN GERİ DÖNECEK?

Yağışlı havanın gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği ve 15 Haziran'dan itibaren tekrar güneşli yaz günlerinin yaşanacağı belirtildi.

AKOM, yaz yağmurlarının genelde kısa süreli ve şiddetli olduğunu açıkladı.

Bu nedenle yollarda göllenmeler ve su baskınları yaşanabileceğini belirtti.

Vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulunuldu.