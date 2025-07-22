İstanbul’da 15 saat su kesintisi hangi mahallelerde? 23 Temmuz İSKİ su kesintisi

İstanbul
İSKİ’den yapılan açıklamada 6 mahallede 15 saat boyunca su kesintisi yaşanacağı belirtildi.
İstanbul’da 23 Temmuz su kesintisinin yaşanacağı mahalleler araştırma konusu oldu.
Büyükçekmece ilçesinde yapılacak planlı altyapı çalışmaları nedeniyle 23 Temmuz günü saat 09.00 itibariyle su kesintisi yaşanacak.
İSKİ’den yapılan açıklamaya göre kesintiden;
Yapılan açıklamada kesintinin yaklaşık 15 saat süreceği belirtildi.
Kesinti yaşanan bölgelere tekrar su verme işleminin gece yarısı başlaması bekleniyor.
Bu kapsamda vatandaşlara gerekli önlemlerin alınması uyarısında bulunuldu.