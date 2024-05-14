İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçiş ücreti 24 TL oldu

14 May 2024 23:24 - Güncelleme : 14 May 2024 23:31

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçiş ücretleri yeniden düzenlendi.

Karayolları Genel Müdürlüğü ve özel şirketler tarafından işletilen köprülerde, otomobiller için geçerli olan ücret gece yarısından itibaren 24 TL olarak belirlendi.

Geçiş ücretlerinde yapılan bu değişiklik, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren uygulanacak.

Yeni tarifeye göre, köprü geçiş ücretleri şu şekilde belirlendi: