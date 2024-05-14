İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçiş ücreti 24 TL oldu
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
14 May 2024 23:24 - Güncelleme : 14 May 2024 23:31
Gece yarısından itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle İstanbul'da 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde otomobiller için geçiş ücreti 24 TL olarak belirlendi. Peki tüm araçlar, taşıtlar için geçiş ücreti ne kadar? İşte detaylar...
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçiş ücretleri yeniden düzenlendi.
Karayolları Genel Müdürlüğü ve özel şirketler tarafından işletilen köprülerde, otomobiller için geçerli olan ücret gece yarısından itibaren 24 TL olarak belirlendi.
Geçiş ücretlerinde yapılan bu değişiklik, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren uygulanacak.
Yeni tarifeye göre, köprü geçiş ücretleri şu şekilde belirlendi:
- AKS aralığı 3.20m'den küçük iki akslı araçlar: 24 TL
- AKS aralığı 3.20m'den büyük iki akslı her türlü araçlar: 30 TL
- Üç akslı araçlar: 67 TL
- Dört ve beş akslı araçlar: 132 TL
- Altı ve daha fazlası: 175 TL
- Motosiklerler: 10 TL
Kaynak: TGRT Haber