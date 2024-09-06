İstanbul'da 9 Eylül Pazartesi metrobüs, otobüs ve metrolar ücretsiz olacak

06 Eylül 2024 11:57 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 11:57

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. İBB tarafından 9 Eylül Pazartesi günü saat 06.00-16.00 arasında metrobüs, otobüs ve metroların ücretsiz olacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği tarafından okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü şehir trafiğinde yaşanabilecek yoğunlukları azaltmak nedeniyle okulların 10.00 ile 15.00 arasında yapılacağı duyurulmuştu.

Bugün ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından okulların ilk günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağıyla ilgili açıklama yapıldı.

Vatandaşlar tarafından 9 Eylül Pazartesi metrobüs, tramvay, otobüs ve metroların ücretsiz mi sorusunun cevabı araştırılıyor.

9 EYLÜL METROBÜS, METRO, OTOBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre 9 Eylül Pazartesi günü belediyeye bağlı bütün toplu taşıma araçları saat 06.00-16.00 arasında ücretsiz olacak.

Bu kapsamda metrobüs, İETT otobüsleri, metrolar ve tramvaylardan vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Ayrıca İBB okulların açılmasından ardından İETT otobüslerinin her gün 1716 ek sefer yapılacağını açıkladı.

Metro İstanbul'da ise 435 ilave sefer planlandığı da belirtildi.