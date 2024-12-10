İstanbul’da barajların doluluk oranı merak ediliyor! Güncel İSKİ verileri paylaşıldı
İstanbul’da barajların doluluk oranları kış aylarının gelmesine rağmen alarm durumunda. Vatandaşlar barajların doluluk oranını merak ediyor.
Yaz döneminde kritik seviyelere gerileyen barajlarda kış aylarının ve yağmur mevsiminin gelmesine rağmen rahatlatacak bir seviyeye ulaşılmadı.
Yağışlar beklentinin altında kalırken barajların doluluk oranı da riskli seviyelerde seyrediyor.
İSTANBUL’DA BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul’da bu akşam itibariyle sağanak yağış etkili olurken, barajlar sadece yüzde 28,52 oranında dolu.
Alibey: 11,87
Büyükçekmece: 28,08
Darlık: 28,42
Elmalı: 59,53
Istrancalar: 44,91
Kazandere: 9,52
Pabuçdere: 6,77
Sazlıdere: 35,74
Terkos: 33,63
Ömerli: 30,14
ANKARA ASKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, 10 Aralık itibariyle baraj doluluk oranları yine yüzde 30 seviyelerinde.