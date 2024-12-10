İstanbul’da barajların doluluk oranı merak ediliyor! Güncel İSKİ verileri paylaşıldı

10 Aralık 2024 22:53 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 23:11

İstanbul’da barajların doluluk oranları kış aylarının gelmesine rağmen alarm durumunda. Vatandaşlar barajların doluluk oranını merak ediyor.

Yaz döneminde kritik seviyelere gerileyen barajlarda kış aylarının ve yağmur mevsiminin gelmesine rağmen rahatlatacak bir seviyeye ulaşılmadı.

Yağışlar​ beklentinin altında kalırken barajların doluluk oranı da riskli seviyelerde seyrediyor.

İSTANBUL’DA BARAJ DOLULUK ORANI

İstanbul’da bu akşam itibariyle sağanak yağış etkili olurken, barajlar​ sadece yüzde 28,52 oranında dolu.

Alibey: 11,87

Büyükçekmece: 28,08

Darlık: 28,42

Elmalı: 59,53

Istrancalar: 44,91

Kazandere: 9,52

Pabuçdere: 6,77

Sazlıdere: 35,74

Terkos: 33,63

Ömerli: 30,14

ANKARA​ ASKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, 10 Aralık itibariyle baraj doluluk oranları yine yüzde 30 seviyelerinde.