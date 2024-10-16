İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri ve hatları 16 Ekim 2024

16 Ekim 2024 08:53 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 08:54

16 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da hakim olan sisten dolayı vapur seferlerinde aksama yaşandı. İşe, okula gitmek için vapur kullanan vatandaşlar vapur seferleri iptal mi, hangileri araştırmaya başladı. Şehir hatlarından sefer bilgisi geldi.

Bugün erken saatlerde İstanbul​'da etkili olan sis​, vapurları da etkiledi. Sis sebebiyle bugün bazı vapur​ seferleri iptal​ edilirken vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını da duyurmuştu.

İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Bugün İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler şöyle:

Beykoz-Eminönü Boğaz​ Hattı

Beykoz-Sarıyer Hattı

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) Hattı

Çengelköy-Kabataş Hattı

Küçüksu-İstinye Hattı

Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş Hattı

Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı

Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı

İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı

Kadıköy-Kabataş Hattı

Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı

Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı

Kadıköy-Sarıyer Hattı

Üsküdar-Aşiyan Hattı

Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Ring Hattı

Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı

Beşiktaş-Adalar Hattı

Üsküdar-Eyüpsultan Hattı

Boğaz Geliş Hattı

Çengelköy-İstinye Hattı

KADIKÖY - BEŞİKTAŞ - ÜSKÜDAR VAPUR SEFERLERİ DÜZELDİ Mİ, AÇILDI MI?

16 Ekim Çarşamba günü sis olmasından dolayı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Yüzlerce vatandaş zor anlar yaşarken Marmaray hatlarına geçiş yaptı.

Şehir Hatları seferlerin ne zaman başlayacağına dair net bir saat vermezken ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağını ekledi.