İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri ve hatları 16 Ekim 2024
16 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da hakim olan sisten dolayı vapur seferlerinde aksama yaşandı. İşe, okula gitmek için vapur kullanan vatandaşlar vapur seferleri iptal mi, hangileri araştırmaya başladı. Şehir hatlarından sefer bilgisi geldi.
Bugün erken saatlerde İstanbul'da etkili olan sis, vapurları da etkiledi. Sis sebebiyle bugün bazı vapur seferleri iptal edilirken vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını da duyurmuştu.
İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?
Bugün İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler şöyle:
Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı
Beykoz-Sarıyer Hattı
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) Hattı
Çengelköy-Kabataş Hattı
Küçüksu-İstinye Hattı
Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş Hattı
Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı
Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı
İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı
Kadıköy-Kabataş Hattı
Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı
Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı
Kadıköy-Sarıyer Hattı
Üsküdar-Aşiyan Hattı
Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Ring Hattı
Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı
Beşiktaş-Adalar Hattı
Üsküdar-Eyüpsultan Hattı
Boğaz Geliş Hattı
Çengelköy-İstinye Hattı
KADIKÖY - BEŞİKTAŞ - ÜSKÜDAR VAPUR SEFERLERİ DÜZELDİ Mİ, AÇILDI MI?
16 Ekim Çarşamba günü sis olmasından dolayı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Yüzlerce vatandaş zor anlar yaşarken Marmaray hatlarına geçiş yaptı.
Şehir Hatları seferlerin ne zaman başlayacağına dair net bir saat vermezken ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağını ekledi.