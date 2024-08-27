İstanbul'da bazı vapur seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi

27 Ağustos 2024 11:56 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:59

Bugün kapalı havaya uyanan İstanbulluların gündeminde Eminönü vapur seferleri yer alırken Şehir Hatları'ndan açıklama geldi.

27 Ağustos günü sağanak yağış etkili olurken bazı vapur seferleri de iptal edildi.

İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU SON DAKİKA?

Bugün sabahın erken saatlerinde hakim olan kapalı hava yerini sağanak yağmura bıraktı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları bazı seferleri iptal ederken duyuru şöyle oldu:

"Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Rumelikavağı-Eminönü ve Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı seferlerinin Beşiktaş uğramaları ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Bilgilerinize sunarız."

27 AĞUSTOS BEŞİKTAŞ - EMİNÖNÜ VAPUR HATTI İPTAL EDİLDİ Mİ?

Bugün hakim olan yağışı hava sebebiyle birkaç hattın seferlerinde aksama yaşanırken Rumelikavağı-Eminönü ve Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı seferlerinin Beşiktaş uğramaları 2. bir duyuruya kadar iptal edildi.

Hava şartlarının düzelmesi ile beraber seferlerin de normale dönmesi bekleniyor.