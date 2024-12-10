İstanbul’da bugün yağmur var mı? 10 Aralık Salı MGM hava durumu bilgisini paylaştı

10 Aralık 2024 09:38 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 09:46

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre gün içerisinde hava durumunu öğrenebiliyoruz. 9 Aralık Pazartesi günü İstanbul'da yaşanan aşırı yağışlar zor anlar yaşatırken vatandaşın gözü bugüne çevrildi.

10 Aralık Salı günü erken saatlerde uyanan vatandaşlar ilk olarak bugün İstanbul​'da yağmur​ olup olmadığını araştırmaya başladı.

MGM verilerine göre bugün havanın nasıl olacağını öğrenebiliyoruz.

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI 10 ARALIK?

10 Aralık Meteoroloji Genel Müdürlüğü​ verilerine göre İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor.

Bugün 12.00'de başlaması beklenen yağışın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor.

Yağmur gece 23.00'e kadar devam ederken hava sıcaklıkları 13-15 derecelerde seyir edecek.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Ülke genelinde parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Antalya ve Isparta çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı hava beklentisi bulunuyor.

Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklenen yağış​ etkisini akşama kadar sürdürecek.

Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için ise sarı kodlu uyarı verildi.