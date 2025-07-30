İstanbul’da bugün yağmur var mı? Çarşamba günü için yağış beklentisi vardı

Türkiye genelinde etkili olan Afrika kökenli sıcak hava dalgası sıcak günler yaşatıyor. Uzmanlar riskli grupta olanların dışarı çıkmaması konusunda uyarırken MGM, yağış tahmininde bulunmuştu.

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI 30 TEMMUZ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük olarak tahminlerini paylaşıyor. Dün yayımlanan haritada bugün için yağış beklentisi görünüyordu fakat şu an için yağış gerçekleşmedi. Hava durumu haritasına göre İstanbul'da yarın öğle saatlerinde yağışın başlaması bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR SAAT KAÇTA YAĞACAK?

MGM verilerine göre İstanbul'da bugün yağış bekleniyordu. Yağmur henüz başlamazken gözler gökyüzüne çevrildi. Hava durumu haritasına göre İstanbul'da Perşembe günü 12.00 ile 15.00 aralığında yağmur beklenirken hafta sonu da havanın yağışlı geçmesi bekleniyor.