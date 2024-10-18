İstanbul'da bulunan ilçe sayısı ve isimleri 2024

18 Ekim 2024 16:17 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 16:21

Bugün İstanbul Valiliği tarafından 34 ilçede okul ders saatlerinin değiştiği duyuruldu. 34 rakamını gören vatandaşlar ise İstanbul'da kaç ilçe var araştırmaya başladı. Anadolu ve Avrupa yakası semtleri ve nüfusu.

Kış saati uygulamasından dolayı İstanbul​ Valiliği bugün yaptığı açıklama ile 34 ilçede ders saatlerinin 35 dakikaya indiğini duyurdu.

Milyonlarca vatandaşın gündemine ise İstanbul'da kaç ilçe olduğu yer aldı.

İSTANBUL'DA KAÇ İLÇE VAR?

6 Mart 2008 tarihinde kabul edilen ve 22 Mart 2008 senesinde Resmi Gazete'de yayınlanan yasaya göre İstanbul'un 39 ilçesi var.

25 tanesi Avrupa Yakası​'nda olurken 14 tanesi Anadolu Yakası​'nda bulunuyor. Sayı, 2008 senesinde Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Beylikdüzü, Çekmeköy, Esenyurt, Sancaktepe ve Sultangazi'nin de ilçe olarak sayılmasıyla beraber artış göstermişti.

Toplamda 39 ilçe bulunuyor.

İSTANBUL ANADOLU VE AVRUPA YAKASI İLÇELERİ

Avrupa Yakası'nda bulunan semtler arasında Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kâğıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu yer alıyor.

Anadolu Yakası'nda ise Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar bulunuyor.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE OKUL DERS SAATİ DEĞİŞTİ, KISALDI?

İstanbul Valiliği​, 34 ilçede 40 dakikalık ders saatleri 35 dakikaya indiğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla gönderilen genelgeye göre mevzuatlarla gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının sürdürülmesinin kararlaştırıldığı hatırlatılan genelgede, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde de ders yılının 180 iş gününden az olmamasının esas olarak belirlendiği aktarıldı.

Hangi ilçelerde ders saatinin değiştiğine dair açıklama henüz gelmezken kısa süre içerisinde resmi açıklama gelmesi bekleniyor.

Açıklama gelmesi halinde gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.