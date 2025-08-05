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 | Erdem Avsar

İstanbul’da denize girmek yasaklandı mı nerelerde girilemez?

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgâr uyarısı yapılmasıyla beraber, denizde boğulma durumlarına karşı kaymakamlıklar da önlem aldı.

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İstanbul’da denize girmek yasaklandı mı nerelerde girilemez?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 22:52
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 22:52

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, özellikle hafta sonu tatillerini değerlendirmek için denize girme planları yaparken, olumsuz nedeniyle denize girmenin yasak olup olmadığını araştırıyor.

Meteoroloji'nin uyarıları doğrultusunda bazı bölgelerde denize girme yasağı uygulanmaya başlandı.

İstanbul’da denize girmek yasaklandı mı nerelerde girilemez?

BEYKOZ'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI MI?

Kaymakamlığı, artan dalga yüksekliği sebebiyle ilçede belirli günlerde denize girme yasağı ilan etti. Bu yasak, vatandaşların güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, yasağın 6 Ağustos 2025 Çarşamba gününden başlayarak 10 Ağustos 2025 Pazar gününe kadar geçerli olacağı belirtildi. Karadeniz'e kıyısı bulunan sahillerde, plajlarda ve koylarda denize girmek yasaklandı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın dikkatine! İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 06.08.2025 (Çarşamba), 07.08.2025 (Perşembe), 08.08.2025 (Cuma), 09.08.2025 (Cumartesi) ve 10.08.2025 (Pazar) günlerinde denize girmek yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle benzer bir karar alındı. Kandıra'da 3 gün boyunca tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul'un diğer bölgelerinde denize girme yasağı var mı?
Şu an için İstanbul'un diğer bölgelerinde denize girme yasağına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak, Meteoroloji'nin kuvvetli fırtına uyarısı nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları ve yerel yönetimlerin açıklamalarını takip etmeleri önemlidir.
ETİKETLER
#kocaeli
#yağış
#beykoz
#kandıra
#hava koşulları
#Deniz Yasağı
#Dalga Boyu
#Aktüel
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