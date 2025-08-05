İstanbul’da denize girmek yasaklandı mı nerelerde girilemez?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, özellikle hafta sonu tatillerini değerlendirmek için denize girme planları yaparken, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasak olup olmadığını araştırıyor.

Meteoroloji'nin uyarıları doğrultusunda bazı bölgelerde denize girme yasağı uygulanmaya başlandı.

BEYKOZ'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI MI?

Beykoz Kaymakamlığı, artan dalga yüksekliği sebebiyle ilçede belirli günlerde denize girme yasağı ilan etti. Bu yasak, vatandaşların güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, yasağın 6 Ağustos 2025 Çarşamba gününden başlayarak 10 Ağustos 2025 Pazar gününe kadar geçerli olacağı belirtildi. Karadeniz'e kıyısı bulunan sahillerde, plajlarda ve koylarda denize girmek yasaklandı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın dikkatine! İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 06.08.2025 (Çarşamba), 07.08.2025 (Perşembe), 08.08.2025 (Cuma), 09.08.2025 (Cumartesi) ve 10.08.2025 (Pazar) günlerinde denize girmek yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle benzer bir karar alındı. Kandıra'da 3 gün boyunca tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.