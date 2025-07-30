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Editor
 | Sumru Tarhan

İstanbul’da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 30 Temmuz

İstanbul'da deprem oldu mu diyenler Kandilli Rasathanesi listesini sık sık kontrol ediyor. 30 Temmuz Çarşamba günü verilerine göre İstanbul'da herhangi bir deprem kaydı bulunmuyor.

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İstanbul’da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 30 Temmuz
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 10:19

az önce olan depremlerini anlık olarak paylaşıyor. Bugün erken saatlerde 'da sarsıntı hissettiğini paylaşanlar olsa da bugün İstanbul'da herhangi bir kaydedilmedi.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

30 Temmuz Çarşamba günü verilerine bakıldığında İstanbul'da herhangi bir deprem kaydı bulunmuyor. Dün gece 'da meydana gelen 8,8 şiddetindeki depremin haberleri sosyal medyada kullanıcılar tarafından yanıltıcı şekilde paylaşılırken vatandaşlar İstanbul'da deprem olma ihtimaline karşı araştırmalara başladı.

İstanbul’da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 30 Temmuz

KANDİLLİ RASATHANESİ AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi gün içerisinde olan sarsıntıların verilerini paylaşıyor. Depremin saatini, konumunu ve büyüklüğü paylaşılırken bugün İstanbul ve çevresinde herhangi bir deprem kaydı bulunmuyor. 30 Temmuz günü listesine göre en son 06.40'ta Konya'da 4.0 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

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#kandilli rasathanesi
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#Deprem
#Rusya
#Aktüel
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