İstanbul’da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 30 Temmuz

Kandilli Rasathanesi az önce olan son dakika depremlerini anlık olarak paylaşıyor. Bugün erken saatlerde İstanbul'da sarsıntı hissettiğini paylaşanlar olsa da bugün İstanbul'da herhangi bir deprem kaydedilmedi.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

30 Temmuz Çarşamba günü verilerine bakıldığında İstanbul'da herhangi bir deprem kaydı bulunmuyor. Dün gece Rusya'da meydana gelen 8,8 şiddetindeki depremin haberleri sosyal medyada kullanıcılar tarafından yanıltıcı şekilde paylaşılırken vatandaşlar İstanbul'da deprem olma ihtimaline karşı araştırmalara başladı.

KANDİLLİ RASATHANESİ AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi gün içerisinde olan sarsıntıların verilerini paylaşıyor. Depremin saatini, konumunu ve büyüklüğü paylaşılırken bugün İstanbul ve çevresinde herhangi bir deprem kaydı bulunmuyor. 30 Temmuz günü listesine göre en son 06.40'ta Konya'da 4.0 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.