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SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
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Editor
 | Sumru Tarhan

İstanbul’da deprem mi oldu son dakika 31 Temmuz? Kandilli Rasathanesi

İstanbul'da deprem hisseden vatandaşlar deprem mi oldu araştırmaya başladı. Kandilli Rasathanesi son depremler listesi aracılığıyla İstanbul son dakika depremlerini öğrenebiliyoruz.

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İstanbul’da deprem mi oldu son dakika 31 Temmuz? Kandilli Rasathanesi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 13:38
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 13:56

Bugün 'da hisseden vatandaşlar İstanbul'da mi oldu aramasını yaptı. 13.40 civarında hissedilen sarsıntı birçok kişi tarafından paylaşıldı.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

31 Temmuz Perşembe günü Silivri'de 13.36'da 3,7 şiddetinde deprem oldu. Deprem İstanbul'un birçok ilçesinden hissedilirken vatandaşlar sosyal medya hesaplarından deprem paylaşımı yaptı. verilerine göre depremin şiddeti 3,7 olarak ölçüldü.

İstanbul’da deprem mi oldu son dakika 31 Temmuz? Kandilli Rasathanesi

İSTANBUL DEPREM OLDU MU?

31 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre deprem Silivri açıklarında 3,7 büyüklüğünde oldu.

İstanbul’da deprem mi oldu son dakika 31 Temmuz? Kandilli Rasathanesi

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU İSTANBUL SON DAKİKA?

31 Temmuz Perşembe günü 13.40 civarında İstanbul'da hissedilen sarsıntı kaydedildi. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarında "İstanbul'da deprem oldu" paylaşımı yaparken son depremler listesinde Silivri 3,7 depremi olarak kaydedildi.

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#kandilli rasathanesi
#sarsıntı
#İstanbul
#Deprem
#Aktüel
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