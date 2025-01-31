İstanbul’da en çok hava kirliliği nerede? Uzmanlar uyardı İstanbul’a sis ve pus çöktü

31 Ocak 2025 20:15 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 20:31

İstanbul'da hava kirliliğinin yüksek seviyelere çıkmasının ardından sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus özellikle E-5 üzerinde Maltepe mevkiinde etkili oldu.

İstanbul için kritik uyarı! Hava kirliliği pik yaptı: 'Camları bile açmayın'

İstanbul için kritik uyarı! Hava kirliliği pik yaptı: 'Camları bile açmayın'

İstanbul'da sisli havanın ne zaman dağılacağı belli oldu! 29 Ocak Çarşamba İstanbul'da hava kirliliği artacak

İstanbul'da sisli havanın ne zaman dağılacağı belli oldu! 29 Ocak Çarşamba İstanbul'da hava kirliliği artacak

İstanbul'da bu hafta hava kirliliği son günlerde yüksek seviyelere ulaştı.

Özelikle sabah ve akşam saatlerinde Afrika üzerinden gelen yüksek basınç sistemlerinin de etkisiyle İstanbul'da sis ve pus etkili oluyor.

İSTANBUL’DA EN ÇOK HAVA KİRLİLİĞİ NEREDE?

İstanbul'da hava kirliliği en yüksek Göztepe'de kaydedildi.

En düşük kirlilik oranı ise Sultangazi'nin bir bölümü ile Beylikdüzü'nde ölçüldü.

İstanbul'da hava kirliliği oranı yüksek ve düşük olan bölgeler saat 10.00'da öyle ölçüldü:

Kağıthane-105 (Hassas-Turuncu),

Kadıköy-133 (Hassas-Turuncu),

Sancaktepe-138 (Hassas-Turuncu),

Göztepe D100-174 (Sağlıksız-Kırmızı).

HAVA KİRLİLİĞİ NEYE GÖRE ÖLÇÜLÜYOR?

Farklı noktalara kurulan hava kalitesi takip istasyonlarından alınan verilerle, bölgesel bazlı ölçüm yapılıyor.

Buna göre; 0 ile 50 arası "temiz (yeşil)",