İstanbul'da havalar ne zaman serinleyecek? İstanbul'da ne zaman yağmur yağacağı belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamalara göre 27 Temmuz 2025 Pazar gününden itibaren hava sıcaklıkları özellikle iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. MGM tarafından yapılan son duyuruya göre hava sıcaklıkları Marmara Bölgesi'nde 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Son günlerde yaşanan sıcaklıklardan dolayı vatandaşlar İstanbul'da havaların ne zaman serinleyeceğini ise araştırmaya başladı.

İSTANBUL'DA HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK 27-28 TEMMUZ?

MGM tarafından yapılan açıklamaya göre yüksek hava sıcaklıkları batı kesimlerde 30 Temmuz 2025 Çarşamba gününden itibaren azalacak. Sıcaklıkların 1 Ağustos 2025 Cuma günü en düşük 24, en yüksek ise 31 derece olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK 27-28 TEMMUZ?

MGM tarafından İstanbul'un 5 günlük hava tahmin raporu paylaşıldı. Hava tahmin raporunda yer alan bilgilere göre 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü İstanbul'da yağmur yağacak. Yağmur sayesinde hava sıcaklıkları bir nebze de olsa düşüş gösterecek. 31 Temmuz Perşembe günü ise havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, 1 Ağustos Cuma günü gökgürültülü sağanak yağış gerçekleşecek.

MGM tarafından İstanbul için açıklanan 5 günlük hava tahmin raporunun detayları ise şöyle: