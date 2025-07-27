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 | Hüseyin Bahcivan

İstanbul'da havalar ne zaman serinleyecek? İstanbul'da ne zaman yağmur yağacağı belli oldu

İstanbul'da etkili olan sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde daha da şiddetlenmesi bekleniyor. MGM tarafından yapılan açıklamalara göre sıcak hava dalgasının etkisini yitirmesinin ardından İstanbul'da yağmur yağacak. Vatandaşlar tarafından İstanbul'da havaların ne zaman serinleyeceği merak ediliyor.

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İstanbul'da havalar ne zaman serinleyecek? İstanbul'da ne zaman yağmur yağacağı belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 19:09
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 19:09

(MGM) tarafından yapılan açıklamalara göre 27 2025 Pazar gününden itibaren hava sıcaklıkları özellikle iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. MGM tarafından yapılan son duyuruya göre hava sıcaklıkları Marmara Bölgesi'nde 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Son günlerde yaşanan sıcaklıklardan dolayı vatandaşlar 'da havaların ne zaman serinleyeceğini ise araştırmaya başladı.

İstanbul'da havalar ne zaman serinleyecek? İstanbul'da ne zaman yağmur yağacağı belli oldu

İSTANBUL'DA HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK 27-28 TEMMUZ?

MGM tarafından yapılan açıklamaya göre yüksek hava sıcaklıkları batı kesimlerde 30 Temmuz 2025 Çarşamba gününden itibaren azalacak. Sıcaklıkların 1 Ağustos 2025 Cuma günü en düşük 24, en yüksek ise 31 derece olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da havalar ne zaman serinleyecek? İstanbul'da ne zaman yağmur yağacağı belli oldu

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK 27-28 TEMMUZ?

MGM tarafından İstanbul'un 5 günlük hava tahmin raporu paylaşıldı. Hava tahmin raporunda yer alan bilgilere göre 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü İstanbul'da yağacak. Yağmur sayesinde hava sıcaklıkları bir nebze de olsa düşüş gösterecek. 31 Temmuz Perşembe günü ise havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, 1 Ağustos Cuma günü gökgürültülü sağanak yağış gerçekleşecek.

MGM tarafından İstanbul için açıklanan 5 günlük hava tahmin raporunun detayları ise şöyle:

İstanbul'da havalar ne zaman serinleyecek? İstanbul'da ne zaman yağmur yağacağı belli oldu
ETİKETLER
#sıcaklık
#meteoroloji genel müdürlüğü
#temmuz
#Hava Durumu
#İstanbul
#Yağmur
#Aktüel
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