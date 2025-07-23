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 | Hüseyin Bahcivan

İstanbul'da havalar ne zaman serinleyecek? MGM'den kritik uyarı geldi

MGM tarafından açıklanan bilgilere göre son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İstanbul'da yaşayan ve sıcaktan bunalan vatandaşlar tarafından ne zaman havaların serinleyeceği araştırılıyor. MGM sıcaklıklardan dolayı artabilecek güneş çarpmalarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

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İstanbul'da havalar ne zaman serinleyecek? MGM'den kritik uyarı geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 13:30

() tarafından yapılan açıklamaya göre 19 Temmuz - 25 Temmuz tarihleri arasında hava sıcaklıkları Türkiye genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece arasında üzerinde olacak.

'da hava sıcaklarının bu tarihler arasında 36 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. MGM tarafından hava sıcaklıklarından dolayı kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların saat 11.00 ila 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda uyarı yapıldı.

Vatandaşlar tarafından ise İstanbul'da havaların ne zaman serinleyeceği merak ediliyor.

İstanbul'da havalar ne zaman serinleyecek? MGM'den kritik uyarı geldi

İSTANBUL'DA HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK?

MGM tarafından İstanbul'da hava sıcaklıklarının ne zaman düşeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. 25 Temmuz'dan sonra İstanbul'da tahmini hava sıcaklıklarının şöyle olması bekleniyor:

  • 26 Temmuz 2025 Cumartesi | En Düşük: 20 - En Yüksek: 33
  • 27 Temmuz 2025 Pazar | En Düşük: 21 - En Yüksek: 34
  • 28 Temmuz 2025 Pazartesi | En Düşük: 22 - En Yüksek: 33
İstanbul'da havalar ne zaman serinleyecek? MGM'den kritik uyarı geldi

MGM tarafından 19- 25 Temmuz tarihleri için yapılan uyarının tamamı ise şöyle:
"Halen Ülkemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 19 Temmuz 2025 Cumartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6 ilâ 12 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir.

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"

ETİKETLER
#tarım
#meteoroloji genel müdürlüğü
#sıcak hava dalgası
#hava sıcaklığı
#mgm
#İstanbul
#Kırmızı Uyarı
#Aktüel
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