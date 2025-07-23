İstanbul’da hissedilen sıcaklık! 23 Temmuz günü için sıcak hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul'da bugün hissedilen sıcaklık artacak. AKOM, sıcak hava için dikkatli olunması konusunda uyarı yaptı.

İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN SICAKLIK 23 TEMMUZ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün İstanbul'da hissedilen sıcaklık 12.00 ile 15.00 aralığında 37 derecelere kadar çıkacak. Erken saatlerden itibaren geçerli olan sıcak hava gün boyu sürerken uzmanlar belirli saatlerde dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi, Afrika kökenli sıcak hava dalgasına karşın uyarılarda bulunurken başta İstanbul olmak üzere bugün tüm Türkiye'de sıcak havaya karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

İSTANBUL'DA HAVA KAÇ DERECE BUGÜN?

Afrika kökenli sıcak hava dalgasının etkisi başlarken bugün vatandaşlar sıcak havayla zor anlar yaşıyor. Verilere göre sıcaklıklar bugün 39 derece civarında seyrederken, bazı yerlerde sıcaklığın 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Haftanın en sıcak günü olarak belirtilen 23 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden esecek poyrazın, pazar gününe kadar aralıklarla saatte 20 ila 50 kilometre şiddetinde etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

SICAK HAVA NE ZAMAN BİTECEK?

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre haftanın en sıcak günü olarak belirlenen çarşamba günü sıcaklıklar 37 dereceye kadar çıktı. Akşam saatlerinde etkili olması beklenen poyrazın gündüz sıcaklıklarının aşırı yükselmesini engellese de havadaki bağıl nem oranının yüzde 40 ile yüzde 85 arasında artmasına sebep olacağı da belirtildi. Uyarılara göre sıcak hava pazar gününe kadar etkili olacak.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

Afrika kökenli sıcak hava dalgasının etkili olmasıyla beraber yurt genelinde öğle saatlerinde 42 ilde hava sıcaklığı 35 derece üzeri gösterildi. Sıcak hava Mardin, Şırnak, Şanlıurfa, Gaziantep, Aydın, Antalya, Ankara, Siirt, İzmir, İstanbul, Diyarbakır, Kilis, Manisa, Batman, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Malatya, Muğla, Denizli, Çanakkale, Adıyaman, Balıkesir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Adana, Çorum, Bursa, Burdur, Bilecik, Bingöl, Çankırı, Elazığ, Artvin, Bartın, Sakarya, Tokat, Hatay, Mersin, Uşak, Zonguldak ve Tunceli'de gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 35 derecenin üzerinde görünüyor.

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