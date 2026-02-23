Menü Kapat
 | Erdem Avsar

İstanbul’da hız sınırı değişti mi ne kadar oldu? Halk otobüsü hız sınırı uygulaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehir içi otobüslerde hız sınırını 70 km'ye indirdi. Hem yolcu hem trafik güvenliği için atılan adımın ardından otobüslerde hız limiti anlık olarak izlenmeye başlandı. Peki, İstanbul’da hız sınırı değişti mi ne kadar oldu? Halk otobüsü hız sınırı uygulaması...

İstanbul’da hız sınırı değişti mi ne kadar oldu? Halk otobüsü hız sınırı uygulaması
Haber Merkezi
23.02.2026
23.02.2026
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (), toplu ulaşımda hız kaynaklı kazaların önüne geçecek yeni bir karar aldı. Karara göre bugünden itibaren ve Özel Halk Otobüsleri en fazla 70 km hıza ulaşabilecek. Araçların hız verileri dijital ortamda anlık olarak izlenecek, hız sınırını aşan personel adına otomatik hız ihlali raporu hazırlanacak. Oluşturulan raporlar kayıt altına alınıp gerekli incelemeler birimler tarafından yapılacak.

İstanbul’da hız sınırı değişti mi ne kadar oldu? Halk otobüsü hız sınırı uygulaması

Şehir içinde yoğunluk ve durak mesafeleri nedeniyle genellikle 30-40 kilometre hızla seyreden otobüslerin, otoyollarda daha yüksek hızlara ulaştığına dikkat çekilirken kararın hem can hem yolcu güvenliğini artırmak hem de trafik kurallarına uyumu pekiştirmek amacıyla alındığı bildirildi. Sosyal medyada kararı eleştirenler de bulunurken, 10 kilometrelik mesafede saatte 100 km ile saatte 70 km arasındaki süre farkı sadece 2 dakika 34 saniye olarak hesaplandı.

