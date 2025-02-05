İstanbul'da kar nereye yağdı? Kar yağışı başladı

05 Şubat 2025 08:55 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 09:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM uyarılarına göre İstanbul'da bu hafta kar yağışı bekleniyor. Binlerce vatandaş kar yağışının başlayacağı saati beklerken yüksek kesimlerde yağış başladı.

MGM verilerine göre İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde başladı. Bu hafta beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başlarken saat kaçta şehir merkezine yağacağı da merakla bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR NEREYE YAĞDI?

Türkiye'de hava sıcaklıkları düşerken kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Kentin yüksek kesimlerinde yağış başlarken sabahın erken saatleri itibarıyla kar yağışı etkili oldu.

İstanbul'da şu an için kar yağışı Aydos Ormanı ve çevresinde etkili oluyor.

İSTANBUL KAR YAĞIŞI BAŞLADI MI 5 ŞUBAT?

MGM verilerine göre İstanbul'da beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Hava sıcaklıkları düşerken kar yağışının gerçekleştiği yerler de gündeme geldi.

Bugün Kartal Aydos Ormanı çevresinde yağış başladı.