İstanbul'da kar yağacak mı? Beklenen tarih paylaşıldı

29 Ocak 2025 16:45 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 16:57

Milyonlarca İstanbullunun heyecanla beklediği İstanbul'da kar yağışı için MGM tarih verdi. Ocak ayının sonuna yaklaşmamızla beraber vatandaşın gözü İstanbul'da kar yağışının başlayacağı tarihe çevrildi. Son günlerde etkili olan seri hava etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu haftanın hava durumu tahminini paylaşırken sevindiren haber geldi. Kış ayına girmemizle beraber İstanbul'a kar ne zaman yağacak merak ediliyordu. Yapılan paylaşıma göre İstanbul kar yağışı tarihi belli oldu.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

MGM verilerine göre önümüzdeki hafta sıcaklıklar düşecek. Beklentilere göre sıcaklıklar düşerken 3-4 Şubat aralığında İstanbul'da kar yağışı etkili olacak. 3 Şubat itibarında başlayacak olan yağışın 4 Şubat'a kadar sürmesi bekleniyor.

Son günlerde Marmara Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava etkisini sürdürmeye devam edecek.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK 2025?

MGM hava durumu haritasına göre İstanbul'da 3-4-5 Şubat tarihlerinde kar yağışı etkili olacak. Kar yağışı ilk olarak yağmur ile başlarken bir süre sonra kar yağışına dönmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının da aniden düşüş yaşayacağı tahmin edildi.