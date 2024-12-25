İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman? Kar megakentin kapısına dayandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

25 Aralık 2024 11:44 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 12:08

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamada 30 il için sarı ve turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı verildi. Uyarının ardından Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşüşe geçti. Vatandaşlar tarafından İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman sorusu gündeme geldi. Kar cuma günü megakentin kapısına kadar gelecek.