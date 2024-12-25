İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman? Kar megakentin kapısına dayandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamada 30 il için sarı ve turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı verildi. Uyarının ardından Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşüşe geçti. Vatandaşlar tarafından İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman sorusu gündeme geldi. Kar cuma günü megakentin kapısına kadar gelecek.
2024 yılının bitmesine sayılı günler kala Türkiye genelinde soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.
Batı kesimlerinde sağanak yağış görülürken, doğu ve kuzey kesimlerinde ise sisli hava etkisini gösteriyor.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş İstanbul'da kar yağacak mı sorusunun cevabını araştırıyor.
İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN?
Yeni yıla sayılı günler kala İstanbul'da karın yağıp yağmayacağı ile ilgili Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen açıklama yaptı.
Şen açıklamasında 27 Aralık 2024 Cuma günü kar yağışının İstanbul'un kapısına kadar geleceğini ancak içeriye girmeyeceğini belirtti.
Cuma ve hafta sonu sıcaklıklar Türkiye'nin batı kesimlerinde ortalamanın altına inecek.
Trakya, Kütahya, Balıkesir ve Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili olacak.
Pazartesi günü ise Bolu ve Ankara'da kar görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan bilgilere göre ise İstanbul'da 26 Aralık Perşembe gününden 29 Aralık Pazar gününe göre havanın yağmurlu olması bekleniyor.
MGM tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporu ise şöyle: