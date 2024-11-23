İstanbul’da kar yağıyor mu? Yılın ilk kar yağışı başladı

23 Kasım 2024 13:47 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 13:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 23 Kasım Cumartesi günü kar yağışlarının etkili olabileceği belirtilmişti. Milyonlarca İstanbullunun beklediği kar yağışı başladı. Yağışın olduğu yerler de merak konusu oldu.

Herkesin heyecanla beklediği kar yağışı​ başladı. AKOM​ kar yağışı için uyarıda bulunmuştu.

Milyonlarca kişi ise İstanbul​'da kar yağışının başlayıp başlamadığını araştırırken ilk kar haberi geldi. Yağmurla beraber gelen kar küçük çocukları şimdiden heyecanlandırdı.

İSTANBUL'A KAR YAĞDI MI, YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü​ ve AKOM'un uyarıları sonrasında beklenen kar geldi. Erken saatlerden itibaren geçerli olan sağanak yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

İstanbul'da yılın ilk karı Kartal​ ilçesi ve Aydos Tepesi'nde başladı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI VAR MI, NEREDE?

23 Kasım Cumartesi günü erken saatlerden itibaren geçerli olan yağışlı hava bazı bölgelerde kar yağışına dönüştü.

Silivri, Çatalca, Çekmeköy, Şile gibi ilçelerde yağış beklenirken ilk kar Kartal ve Aydos Tepesi'nde görüldü. Çekmeköy, Sultanbeyli, Kartal ilçelerinde 12.00 itibarıyla kar yağışı başladı.

Yağmur ile karışık yağmasından dolayı yoğun bir kar örtüsü oluşmayacağı tahmin edildi.

KOCAELİ KARTEPE KAR YAĞACAK MI BUGÜN 23 KASIM?

MGM verilerine göre bugün Kocaeli'nde kar yağışı bekleniyordu. Şiddetli lodos sonrasında kar yağışı başladı.

Yüksek kesimlerde beyaz örtü hakim olurken Gebze, Darıca ve Körfez ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Kartepe'de kar yağışı başlarken bazı yolların kapanmasına karşın tedbir alındı ve küreme araçları devreye girdi.