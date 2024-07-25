İstanbul'da mavi kart ücretlerine zam geldi! Toplu taşıma zammının ardından 1569 TL'ye çıktı

25 Temmuz 2024 11:47 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 11:50

25 Temmuz Perşembe günü İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantının ardından toplu taşıma ücretlerine yüzde 13 zam yapılmasına karar verildi.

Zammın ardından tam basım ücreti 20 TL'ye yükselirken öğrenci ücreti ise 12 TL oldu.

Vatandaşlar tarafından mavi kart ücretinin ne kadara yükseldiği merak ediliyor.

İSTANBUL MAVİ KART ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

UKOME toplantısının ardından açıklanan bilgilere göre mavi kart ücreti 1389 TL'den 1569 TL'ye yükseldi.

İSTANBUL AYLIK ABONMAN NE KADAR?

İETT otobüsleri, metrobüs, metro ve tramvaylarda kullanılan aylık abonman ücreti de UKOME temmuz toplantısının ardından zamlandı.

Aylık mavi kart abonmanı almak isteyen vatandaşların artık 1569 TL ödemeleri gerekecek.

Öğrenci aylık abonman ücreti ise 282.5 TL'ye yükseldi.