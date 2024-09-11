İstanbul'da maymun çiçeği görüldü iddialarına açıklama geldi

11 Eylül 2024 12:01 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 12:09

Tüm dünyanın endişeyle araştırdığı maymun çiçeği virüsünün İstanbul'da bir kişide görüldüğü iddia edilmişti. Söylentilerin ardından vatandaşlar panik olmuştu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ise İstanbul'da maymun çiçeği var mı sorularına cevap niteliğinde açıklama yaptı.

Sosyal medyada oldukça konuşulan maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var iddiasının ardından rahatlatan açıklama geldi.

Birçok ülkede görülen ve vakaların attığı virüsle ilgili yapılan açıklama ile Türkiye'de vaka olmadığı öğrenildi.

TÜRKİYE İSTANBUL'DA MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ GÖRÜLDÜ MÜ?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada konuşulan maymun çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü iddiaları vatandaşı endişelendirmişti. Beyoğlu ilçesinde yabancı uyruklu bir kişide virüs olduğuna dair bir video, sosyal medyada dolaşıma girmişti.

Gündem olmasının ardından gerekli test ve incelemeler yapılırken sonucunda virüse rastlanmadığı belirtildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamayla beraber hastaneye kaldırılan kişide maymun çiçeği virüsü olmadığı öğrenildi. Açıklama şöyle oldu:

"İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin maymun çiçeği hastalığı taşıdığına dair sosyal medyadan haberler paylaşılmıştır. Kişi sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledilmiştir. Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir.

Bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolünü yapacak gerekli donanım ve kabiliyetlere sahip güçlü sağlık altyapımızın olduğunun bilinmesini, sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi.