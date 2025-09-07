Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İstanbul'da okullar yarın saat kaçta bitecek? 8 Eylül Pazartesi için İstanbul Valiliği açıklama yaptı

2025-2026 eğitim öğretim dönemi yarın (8 Eylül 2025 Pazartesi) başlayacak. İstanbul Valiliği tarafından okulların ilk gün saatlerinde değişikliğe gidildiği duyuruldu. Öğrenciler ve veliler tarafından İstanbul'da okulların yarın saat kaçta biteceği merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul'da okullar yarın saat kaçta bitecek? 8 Eylül Pazartesi için İstanbul Valiliği açıklama yaptı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 16:25

Milyonlarca yarın (8 Eylül 2025 Pazartesi) 2025-2026 öğretim dönemine başlayacak. Valiliği tarafından trafikte yaşanabilecek olumsuzluklar ve yoğunluğu önlemek için okul saatlerinde değişikliğe gidildiği açıklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamanın ardından öğrenciler ve veliler İstanbul'da yarın okulların saat kaçta biteceğini araştırmaya başladı.

İstanbul'da okullar yarın saat kaçta bitecek? 8 Eylül Pazartesi için İstanbul Valiliği açıklama yaptı

İSTANBUL'DA OKULLAR YARIN SAAT KAÇTA BİTECEK?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruya göre il genelinde okullar saat 10.00'da başlayıp 15.00'te sona erecek. İlkokul, ortaokul ve liseleri kapsayan karar sadece 8 Eylül 2025 Pazartesi günü geçerli olacak.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Bilindiği üzere 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 08.09.2025 Pazartesi günü başlayacaktır. İlimizde 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yapacak olup, ilk gün itibariyle 17 bin servis aracının ve çocuklarını ilk gün kendi araçlarıyla okullarına götürmek isteyen binlerce velinin trafiğe çıkacağı değerlendirilmektedir.

Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 08.09.2025 Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi – özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00 – 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."

İstanbul'da okullar yarın saat kaçta bitecek? 8 Eylül Pazartesi için İstanbul Valiliği açıklama yaptı

OKULLAR İLK GÜN SERBEST KIYAFET Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tüm devlet okullarında serbest kıyafet uygulaması kaldırıldı. Bu kapsamda okullarda ilk gün de serbest kıyafet giyilmeyecek. Her okul kendi belirlediği ekonomik formayı eğitim öğretim yılı boyunca kullanacak.

ETİKETLER
#Eğitim
#istanbul
#öğrenci
#trafik
#Okul Kantin
#İlk Gün
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.