İstanbul'da okullar yarın saat kaçta bitecek? 8 Eylül Pazartesi için İstanbul Valiliği açıklama yaptı

Milyonlarca öğrenci yarın (8 Eylül 2025 Pazartesi) 2025-2026 eğitim öğretim dönemine başlayacak. İstanbul Valiliği tarafından trafikte yaşanabilecek olumsuzluklar ve yoğunluğu önlemek için okul saatlerinde değişikliğe gidildiği açıklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamanın ardından öğrenciler ve veliler İstanbul'da yarın okulların saat kaçta biteceğini araştırmaya başladı.

İSTANBUL'DA OKULLAR YARIN SAAT KAÇTA BİTECEK?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruya göre il genelinde okullar saat 10.00'da başlayıp 15.00'te sona erecek. İlkokul, ortaokul ve liseleri kapsayan karar sadece 8 Eylül 2025 Pazartesi günü geçerli olacak.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Bilindiği üzere 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 08.09.2025 Pazartesi günü başlayacaktır. İlimizde 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yapacak olup, ilk gün itibariyle 17 bin servis aracının ve çocuklarını ilk gün kendi araçlarıyla okullarına götürmek isteyen binlerce velinin trafiğe çıkacağı değerlendirilmektedir.

Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 08.09.2025 Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi – özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00 – 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."

OKULLAR İLK GÜN SERBEST KIYAFET Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tüm devlet okullarında serbest kıyafet uygulaması kaldırıldı. Bu kapsamda okullarda ilk gün de serbest kıyafet giyilmeyecek. Her okul kendi belirlediği ekonomik formayı eğitim öğretim yılı boyunca kullanacak.