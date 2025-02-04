İstanbul’da okullar yarın tatil mi? 5 Şubat İstanbul Valiliği okullar tatil duyurusu yaptı mı?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

04 Şubat 2025 22:32 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 22:54

İstanbul’da karın yağacağının duyurulmasının ardından gözler valilikten yapılan bir kar tatili uyarısına çevrildi. Kar yağışı ve dondurucu soğuk hava koşullarının İstanbul da dâhil olmak üzere ülke genelinde etkili olmaya devam edeceği belirtildi.

Türkiye genelinde kar yağışı, sağanak yağmur ve dondurucu soğuk hava etkisini sürdürüyor. Son olarak İstanbul için de yarından itibaren kar yağışının etkili olacağı duyuruldu. Gelen açıklamalarla birlikte gözler İstanbul için verilecek kar tatili kararına çevrildi. İSTANBUL’DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ? AKOM İstanbul'a yoğun kar yağışı için saat verdi. Sıcaklıkların gece saatlerinden itibaren 4 derece ve altına kar değerlerine ineceğini duyuran AKOM, kar yağışının yer yer kuvvetli şekilde 7 Ocak Cuma günü sabahına kadar devam edeceğini duyurdu. Ancak 5 Şubat Çarşamba günü yarın için İstanbul Valiliğinden henüz bir tatil duyurusu gelmedi. BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ Öte yandan İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle AJet, 3 gün boyunca bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Sabiha Gökçen kalkışlı uçuşların iptal edildiği belirtildi. İlgili Haberler Naci Görür’den kritik uyarı: Deprem bilimcilerin gözünü diktiği fay hattı! En güvenli şehri de açıkladı TBF kariyerini sona erdiren Semih Erden'e teşekkür mesajı yayımladı!