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İstanbul'da ormanlara giriş yasağı 10 Haziran 2024 tarihinde başlayacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
06 Haziran 2024 15:07 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 15:16
İstanbul&#039;da ormanlara giriş yasağı 10 Haziran 2024 tarihinde başlayacak

İstanbul Valiliği tarafından yaz mevsiminde gerçekleşme ihtimali artan orman yangınlarını engellemek amacıyla yapılan ormanlara giriş yasağının başlayacağı tarih açıklandı. Valilik tarafından aktarılan bilgilere göre yasak 10 Haziran tarihinde başlayacak ve 15 Ekim'e kadar devam edecek.

Yaz mevsiminin gelmesinin ardından ormanlık alanlarda oluşan yangın riski de arttı.

Her yıl yaz aylarında yaşanan orman yangınlarını önlemek amacıyla İstanbul Valiliği tarafından alınan tedbirler ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

İstanbul'da ormanlara giriş yasağı 10 Haziran 2024 tarihinde başlayacak - 1. Resim

ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Valilik tarafından alınan tedbirler kapsamında 10 Haziran - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında bazı ormanlara girişler yasaklandı.

İstanbul'da bulunan piknik, mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında ise piknik, yürüyüş gibi faaliyetler yasakların dışında tutuldu.

İstanbul'da ormanlara giriş yasağı 10 Haziran 2024 tarihinde başlayacak - 2. Resim

Belirtilen listenin dışında tutulan ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak ise yasaklandı.

Ormanlık alanların yakınında bulunan köy ve mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği nedenleri ile ağaç, dal ve türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı duyuruldu.

Sokak hayvanlarını beslemek amacı ile yasaklı alanlara girmek isteyen vatandaşların ise kimlik bilgilerini ve besleme yapacağı alanları ilgili ilçe güvenlik birimleri ile Orman İşletme Şefliklerine bildirmeleri gerekiyor.

GİRİŞİ SERBEST OLAN ORMANLAR

 

1

Beykoz

Polonezköy Tabiat Parkı

Serender Gıda İnşaat Turizm  Sanayi ve Ticaret Limited Şti. Sahilköy Turizm Medya Ltd. Şti. Nadir Tekin Ortak Girişimi

2

Sarıyer

Türkmenbaşı Tabiat Parkı

Beykent Üniversitesi

3

Sarıyer

Parkorman Tabiat Parkı

Ege Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.

4

Şile - Çekmeköy

Avcıkoru Tabiat Parkı

Palmiye Sanat Turizm A.Ş.

5

Eyüp

Ayvatbendi Tabiat Parkı

Eyüpsultan Belediyesi

6

Sarıyer

Bentler Tabiat Parkı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

7

Adalar

Büyükada Tabiat Parkı

Beltur Büyük İstanbul Eğitim Turizm ve Sağlık Yat. İşl. ve Tic. A.Ş
Boğaziçi Tesis Yön. Hiz. San. Tic. A.Ş.
İstanbul Akvaryum Turizm Tic. Ltd. Şti

8

Çatalca

Çilingoz Tabiat Parkı

Zarif Dayanıklı Tüketim Ltd. Şti.

9

Adalar

Değirmenburnu Tabiat Parkı

Pena Turizm İç ve Dış Tic. Ltd. Şti

10

Adalar

Dilburnu Tabiat Parkı

Yasemin Ece ALYANAK

11

Beykoz

Elmasburnu Tabiat Parkı

Beykoz Belediyesi

12

Sarıyer

Falih  Rıfkı Atay Tabiat Parkı

Arif Arduç

13

Eyüp

Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

14

Sarıyer

Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı

Kağıthane Belediye Başkanlığı

15

Eyüp

Göktürk Göleti Tabiat Parkı

Esenler Belediyesi

16

Sarıyer

Irmak Tabiat Parkı

Orman Mühendisleri Odası

17

Sarıyer

Kirazlıbent Tabiat Parkı

Bağcılar Belediyesi

18

Sarıyer

Kömürcübent Tabiat Parkı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

19

Sarıyer

Marmaracık Koyu Tabiat Parkı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

20

Sarıyer

Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı

PAN Tesis Turizm İşletmeciliği A.Ş.

21

Beykoz

Mihrabat Tabiat Parkı

Bayteks Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti.

22

Sarıyer

Neşetsuyu Tabiat Parkı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

23

Arnavutköy

Şamlar Tabiat Parkı

Başakşehir Belediyesi

24

Tuzla

Hacet Deresi Tabiat Parkı

Türtur Turizm İnşaat Tic. Ltd. Şti.

25

Beykoz

Göztepe Tabiat Parkı

Gürle Suni Deri Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.

26

Silivri

Danamandıra Tabiat Parkı

Esenyurt Belediyesi

    

İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL İLİ ORMAN PARKLARI

1

Şile

Bucaklı Kilimli Orman Parkı

ŞİLE BELEDİYESİ

2

Şile

Kurna Orman Parkı

Şile Belediyesi

3

Şile

Meşrutiyet (Kurucadere) Orman Parkı

Şile Belediyesi

4

Şile

Alacalı (Talisiye) Orman Parkı

Şile Belediyesi

5

Şile

Doğancalı (Ağılsırtı) Orman Parkı

Şile Belediyesi

6

Şile

Sahilköy (Kocaiskele) Orman Parkı

ŞİLE BELEDİYESİ

7

Şile

Karakiraz Köyü (Dereağzı) Orman Parkı

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

8

Şile

Karaburun (Kurna) Mesire Yeri

İSTANBUL ŞİŞLİ VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

9

Şile

Kara Kiraz Köyü (İncekum) Orman Parkı

Mevlüt ÖZDEMİR   RRR Turizm A:Ş:

10

Şile

Sahilköy (Kavaklar) Orman Parkı

Sezer Gürbüz Otomotiv ve Gayrimenkul İnş.Tic.Ltd.Şti.

11

Şile

Kızılcaköy (Çamurpınar) Orman Parkı

Nejdet ÇALIŞKAN

12

Şile

Sülüklügöl (Alacalı) Orman Parkı

Şile Belediyesi

13

Şile

Sofular köyü (Ortakıran) Orman Parkı

AİS Otomotiv Tur. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.

14

Şile

Kocakuş Orman Parkı

Kazım TARA

15

Şile

Küpelitaş Orman Parkı

Elit Tasarım

16

Şile

Sofular (Kurucadere) Orman Parkı

Şile Belediyesi

17

Şile

Balibey Orman Parkı

DERİKS TEKSTİL TURİZM İNŞAAT SAN.

18

Şile

Yeniköy (Kaletepe) Orman Parkı

Şile Belediyesi

19

Şile

Kaynak: TGRT HABER
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