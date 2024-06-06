İstanbul'da ormanlara giriş yasağı 10 Haziran 2024 tarihinde başlayacak
İstanbul Valiliği tarafından yaz mevsiminde gerçekleşme ihtimali artan orman yangınlarını engellemek amacıyla yapılan ormanlara giriş yasağının başlayacağı tarih açıklandı. Valilik tarafından aktarılan bilgilere göre yasak 10 Haziran tarihinde başlayacak ve 15 Ekim'e kadar devam edecek.
Yaz mevsiminin gelmesinin ardından ormanlık alanlarda oluşan yangın riski de arttı.
Her yıl yaz aylarında yaşanan orman yangınlarını önlemek amacıyla İstanbul Valiliği tarafından alınan tedbirler ile ilgili basın açıklaması yapıldı.
ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Valilik tarafından alınan tedbirler kapsamında 10 Haziran - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında bazı ormanlara girişler yasaklandı.
İstanbul'da bulunan piknik, mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında ise piknik, yürüyüş gibi faaliyetler yasakların dışında tutuldu.
Belirtilen listenin dışında tutulan ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak ise yasaklandı.
Ormanlık alanların yakınında bulunan köy ve mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği nedenleri ile ağaç, dal ve türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı duyuruldu.
Sokak hayvanlarını beslemek amacı ile yasaklı alanlara girmek isteyen vatandaşların ise kimlik bilgilerini ve besleme yapacağı alanları ilgili ilçe güvenlik birimleri ile Orman İşletme Şefliklerine bildirmeleri gerekiyor.
GİRİŞİ SERBEST OLAN ORMANLAR
1
Beykoz
Polonezköy Tabiat Parkı
Serender Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şti. Sahilköy Turizm Medya Ltd. Şti. Nadir Tekin Ortak Girişimi
2
Sarıyer
Türkmenbaşı Tabiat Parkı
Beykent Üniversitesi
3
Sarıyer
Parkorman Tabiat Parkı
Ege Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.
4
Şile - Çekmeköy
Avcıkoru Tabiat Parkı
Palmiye Sanat Turizm A.Ş.
5
Eyüp
Ayvatbendi Tabiat Parkı
Eyüpsultan Belediyesi
6
Sarıyer
Bentler Tabiat Parkı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
7
Adalar
Büyükada Tabiat Parkı
Beltur Büyük İstanbul Eğitim Turizm ve Sağlık Yat. İşl. ve Tic. A.Ş
8
Çatalca
Çilingoz Tabiat Parkı
Zarif Dayanıklı Tüketim Ltd. Şti.
9
Adalar
Değirmenburnu Tabiat Parkı
Pena Turizm İç ve Dış Tic. Ltd. Şti
10
Adalar
Dilburnu Tabiat Parkı
Yasemin Ece ALYANAK
11
Beykoz
Elmasburnu Tabiat Parkı
Beykoz Belediyesi
12
Sarıyer
Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı
Arif Arduç
13
Eyüp
Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
14
Sarıyer
Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı
Kağıthane Belediye Başkanlığı
15
Eyüp
Göktürk Göleti Tabiat Parkı
Esenler Belediyesi
16
Sarıyer
Irmak Tabiat Parkı
Orman Mühendisleri Odası
17
Sarıyer
Kirazlıbent Tabiat Parkı
Bağcılar Belediyesi
18
Sarıyer
Kömürcübent Tabiat Parkı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
19
Sarıyer
Marmaracık Koyu Tabiat Parkı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
20
Sarıyer
Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı
PAN Tesis Turizm İşletmeciliği A.Ş.
21
Beykoz
Mihrabat Tabiat Parkı
Bayteks Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti.
22
Sarıyer
Neşetsuyu Tabiat Parkı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
23
Arnavutköy
Şamlar Tabiat Parkı
Başakşehir Belediyesi
24
Tuzla
Hacet Deresi Tabiat Parkı
Türtur Turizm İnşaat Tic. Ltd. Şti.
25
Beykoz
Göztepe Tabiat Parkı
Gürle Suni Deri Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.
26
Silivri
Danamandıra Tabiat Parkı
Esenyurt Belediyesi
İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL İLİ ORMAN PARKLARI
1
Şile
Bucaklı Kilimli Orman Parkı
ŞİLE BELEDİYESİ
2
Şile
Kurna Orman Parkı
Şile Belediyesi
3
Şile
Meşrutiyet (Kurucadere) Orman Parkı
Şile Belediyesi
4
Şile
Alacalı (Talisiye) Orman Parkı
Şile Belediyesi
5
Şile
Doğancalı (Ağılsırtı) Orman Parkı
Şile Belediyesi
6
Şile
Sahilköy (Kocaiskele) Orman Parkı
ŞİLE BELEDİYESİ
7
Şile
Karakiraz Köyü (Dereağzı) Orman Parkı
ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
8
Şile
Karaburun (Kurna) Mesire Yeri
İSTANBUL ŞİŞLİ VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
9
Şile
Kara Kiraz Köyü (İncekum) Orman Parkı
Mevlüt ÖZDEMİR RRR Turizm A:Ş:
10
Şile
Sahilköy (Kavaklar) Orman Parkı
Sezer Gürbüz Otomotiv ve Gayrimenkul İnş.Tic.Ltd.Şti.
11
Şile
Kızılcaköy (Çamurpınar) Orman Parkı
Nejdet ÇALIŞKAN
12
Şile
Sülüklügöl (Alacalı) Orman Parkı
Şile Belediyesi
13
Şile
Sofular köyü (Ortakıran) Orman Parkı
AİS Otomotiv Tur. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.
14
Şile
Kocakuş Orman Parkı
Kazım TARA
15
Şile
Küpelitaş Orman Parkı
Elit Tasarım
16
Şile
Sofular (Kurucadere) Orman Parkı
Şile Belediyesi
17
Şile
Balibey Orman Parkı
DERİKS TEKSTİL TURİZM İNŞAAT SAN.
18
Şile
Yeniköy (Kaletepe) Orman Parkı
Şile Belediyesi
19
Şile