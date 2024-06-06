İstanbul'da ormanlara giriş yasağı 10 Haziran 2024 tarihinde başlayacak

06 Haziran 2024 15:07 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 15:16

Yaz mevsiminin gelmesinin ardından ormanlık alanlarda oluşan yangın riski de arttı.

Her yıl yaz aylarında yaşanan orman yangınlarını önlemek amacıyla İstanbul Valiliği tarafından alınan tedbirler ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Valilik tarafından alınan tedbirler kapsamında 10 Haziran - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında bazı ormanlara girişler yasaklandı.

İstanbul'da bulunan piknik, mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında ise piknik, yürüyüş gibi faaliyetler yasakların dışında tutuldu.

Belirtilen listenin dışında tutulan ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak ise yasaklandı.

Ormanlık alanların yakınında bulunan köy ve mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği nedenleri ile ağaç, dal ve türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı duyuruldu.

Sokak hayvanlarını beslemek amacı ile yasaklı alanlara girmek isteyen vatandaşların ise kimlik bilgilerini ve besleme yapacağı alanları ilgili ilçe güvenlik birimleri ile Orman İşletme Şefliklerine bildirmeleri gerekiyor.

GİRİŞİ SERBEST OLAN ORMANLAR