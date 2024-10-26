İstanbul'da savaş jet uçaklarının neden uçtuğu belli oldu

26 Ekim 2024 17:06 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 17:11

26 Ekim Cumartesi günü İstanbul semalarında jet savaş uçakları uçuyor. Son dakika olayının ardından vatandaşlar neden savaş uçaklarının alçaktan uçtuğunu araştırmaya başladı.

29 Ekim'de Türk Yıldızları'nın İzmir gösterisinin programı ve saati belli oldu

29 Ekim'de Türk Yıldızları'nın İzmir gösterisinin programı ve saati belli oldu

Solotürk​, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle İstanbul​'da uçuş gösterisi gerçekleştirecek.

Bu nedenle bugün prova uçuşları gerçekleştirdi.

İSTANBUL'DA SAVAŞ JET UÇAKLARI NEDEN UÇUYOR?

Bugün savaş uçaklarının uçma sebebi Solotürk ve Türk Yıldızları​ provasından dolayı. Solotürk ekibi, bugün 16.00'da prova uçuşu gerçekleştirdi.

Maltepe Sahil Parkı üzerinde gerçekleşen prova uçuşu 28 Ekim Pazartesi günü gerçekleşecek.

Bu nedenle Solotürk, bugün 29 Ekim Salı günü de saat 16.00'da Maltepe Sahil Parkı'nda uçuş yaptı.

SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?

Solotürk, Instagram hesabı üzerinden "SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını İstanbul Maltepe Sahil Parkında coşkuyla kutlamaya geliyor." açıklamasını yaptı.

Gösteri uçuşu 29 Ekim 2024 Salı tarihinde 16.00'da gerçekleşecek. Paylaşım şöyle oldu: