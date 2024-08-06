İstanbul'da serinlemenin adresi Eminönü sahili oldu!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ağustos 2024 22:07 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 22:08
İstanbul'da sıcak hava ve nemden bunalanlar tarihi ve turistik yerlere akın etti. Stres atan İstanbullular, serinlemek için zamanlarını sahil kenarlarında geçirdi. Kimileri piknik yapmayı tercih ederken, kimileri de geleneksel lezzetlerin tadını çıkardı.
Sıcaklık ve nemin iyice hissedildiği bir günde, Eminönü Sahili adeta bir serinleme adresi oldu. Tarihi ve turistik yerlere akın eden vatandaşlar stres attı.
İstanbul'da etkisini gösteren sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Eminönü Sahili ve çevresinde vakit geçirdi.
Tarihi yarımadanın eşsiz manzarası eşliğinde serin sulara ayaklarını daldıran vatandaşlar, martıların çığlıkları ve dalgaların kıyıya vuruş sesleri arasında stres attı.
Simit ve midye kokularının havayla karıştığı bölgede, insanlar hem geleneksel lezzetlerin tadını çıkardı hem de eski dostlarla hasret giderdi. Birçok vatandaş, balık ekmek keyfi yaptı.
Kaynak: tgrthaber.com