İstanbul'da serinlemenin adresi Eminönü sahili oldu!

06 Ağustos 2024 22:07 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 22:08

Amasya'da bir köy mahkeme kararıyla 12 yıl sonra belde oldu: Kayyum atandı!

Amasya'da bir köy mahkeme kararıyla 12 yıl sonra belde oldu: Kayyum atandı!

Sıcaklık ve nemin iyice hissedildiği bir günde, Eminönü Sahili adeta bir serinleme adresi oldu. Tarihi ve turistik yerlere akın eden vatandaşlar stres attı.

İstanbul'da etkisini gösteren sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Eminönü Sahili ve çevresinde vakit geçirdi.

Tarihi yarımadanın eşsiz manzarası eşliğinde serin sulara ayaklarını daldıran vatandaşlar, martıların çığlıkları ve dalgaların kıyıya vuruş sesleri arasında stres attı.

Simit ve midye kokularının havayla karıştığı bölgede, insanlar hem geleneksel lezzetlerin tadını çıkardı hem de eski dostlarla hasret giderdi. Birçok vatandaş, balık ekmek keyfi yaptı.