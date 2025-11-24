İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasak mı, neden? İstanbul Valiliği kontrolsüz beslemeyle ilgili açıklama yaptı

İstanbul Valiliği tarafından bugün sabah saatlerinde belediyeler başta olmak üzere birçok kuruma yazı gönderildi. Valiliğin gönderdiği yazının ardından İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasak mı, neden soruları gündeme geldi.

İSTANBUL'DA SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLEMEK YASAK MI?

İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan "Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Yapılması gereken ve İşler Hakkında" başlıklı genelgede yer alan bilgilere göre İstanbul genelinde sokak köpeklerini kontrolsüz beslemek yasaklandı.

İSTANBUL'DA SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLEMEK NEDEN YASAK?

İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan genelgede, haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın, çevresel kirliliğin ve ekolojik dengenin bozulmasının önüne geçmek; halk sağlığı ve güvenliği korumak amacıyla sokak köpeklerinin kontrolsüz bir şekilde beslenmesinin yasaklandığı bildirildi.

İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelindeki tüm belediyelere doğal yaşam alanı ve bakımevi kurulması amacıyla yer tahsisleri yapılmış olup, tahsis edilen alanlarda projelendirme, ihale ve inşaat süreçlerinin ivedilikle tamamlanması, sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilitasyon süreçlerinin hızlandırılarak, köpeklerin bakımevi/doğal yaşam alanlarına nakillerinin meri mevzuat hükümlerine uygun, ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesi, 02.07.2025 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nın 5. maddesinde de karar verildiği üzere; haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın, çevresel kirliliği ve ekolojik denge bozulmalarının önüne geçmek; ayrıca halk sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılabilinecek riskleri azaltmak amacıyla özellikle sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park, bahçe, yol kenarları ve oyun alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi, konunun sıralı sorumlu amirlerce titizlikle takip edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ayrıca, sahipsiz hayvanlardan kaynaklanabilecek can mal kaybı ile tüm zararların, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda belediyelerin görev ve sorumluluklarını ihmal etmesi kapsamında değerlendirileceği hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."