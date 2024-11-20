İstanbul'da suya gelen zam sonrası fiyatlar değişti! Ne kadar oldu?

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

20 Kasım 2024 15:08 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 15:11

Bugün yapılan açıklamaya göre İstanbul'da suya zam geldi. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği su fiyatlarında oluşan değişiklik sonrası yeni su tarifleri de değişti.

20 Kasım Çarşamba günü yapılan duyurunun ardından İstanbul​'da İSKİ​ su fiyatlarının değiştiği öğrenildi. Zamlı fiyatlar vatandaşın gündeminde yer alırken yeni tarife duyuruldu. İSTANBUL'DA SUYA ZAM MI GELDİ, NE KADAR 2024? Bugün gelen açıklamaya göre İstanbul'da su fiyatlarına zam uygulandı. Buna göre suyun birinci kademe birim fiyatı 32.28 liradan 37,92 liraya yükseldi. İBB​ Meclisi İSKİ Genel Kurulu’nda yapılan su zammıyla beraber birinci kademe birim fiyatı 32.28 liradan 37,92 liraya çıktı.